Сахалинским пограничникам меняют руководство
Сергей Кудряшов покинул должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Кто станет его преемником, пока не сообщается.
Факт смены начальника корреспонденту Fishnews подтвердили в пресс-службе управления. О том, кто возглавит структуру и где продолжит работу Сергей Кудряшов, в пресс-службе не сообщили, но подчеркнули, что официальная информация о смене руководства будет предоставлена позднее.
Сергей Кудряшов возглавлял Погрануправление ФСБ России по Сахалинской области с ноября 2014 г. До этого он руководил Пограничным управлением по Республике Дагестан и погрануправлением по Мурманской области.
Fishnews