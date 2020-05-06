06 мая 2020 года

Сахалинским пограничникам меняют руководство

Сергей Кудряшов покинул должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Кто станет его преемником, пока не сообщается.

Факт смены начальника корреспонденту Fishnews подтвердили в пресс-службе управления. О том, кто возглавит структуру и где продолжит работу Сергей Кудряшов, в пресс-службе не сообщили, но подчеркнули, что официальная информация о смене руководства будет предоставлена позднее.

Сергей Кудряшов возглавлял Погрануправление ФСБ России по Сахалинской области с ноября 2014 г. До этого он руководил Пограничным управлением по Республике Дагестан и погрануправлением по Мурманской области.

Fishnews