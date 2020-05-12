12 мая 2020 года

Рыбацкому судостроению Крыма разработают меры поддержки

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию строительства рыбопромыслового флота в Республике Крым и Севастополе. План таких мер нужно будет представить к ноябрю.

На встрече президента с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта подняли и вопрос строительства новых рыбацких судов.

«Программа обновления рыболовного флота Российской Федерации, к сожалению, не может быть реализована в Азово-Черноморском бассейне. Все варианты государственной поддержки, которые предлагает Минпромторг, не позволяют вернуть вложенные рыбаками деньги в срок 20 лет и более – такая стоимость новых судов. Поэтому приходится продлевать срок эксплуатации сегодняшних судов, хотя их средний возраст – более 40 лет», - рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. Причиной сложившейся ситуации он назвал дешевизну рыбопродукции из местного сырья.

По итогам встречи Владимир Путин утвердил перечень поручений, сообщает корреспондент Fishnews. Так, правительству РФ поставлена задача подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения о мерах по развитию строительства судов рыбопромыслового флота. В том числе - на верфях Республики Крым и Севастополя.

Срок исполнения поручения – до 1 ноября 2020 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Fishnews