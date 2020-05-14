14 мая 2020 года

Южной Корее предложили «рыбную» реформу

Рыбная столица Республики Корея – Пусан – предлагает вложить 1,3 млрд долларов в модернизацию отрасли. Предполагается сокращение количества судов, укрупнение предприятий, развитие отраслевой науки и строительство логистического центра.

Ранее руководство страны объявило о «Новом курсе Южной Кореи» (по аналогии с «Новым курсом» президента США Франклина Рузвельта в 1930-х гг.) - мерах по стимулированию национальной экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Администрация Пусана предложила Министерству морских дел и рыболовства включить в этот план реформу рыбной отрасли, пишет издание Busan.com.

Предполагается кардинальное улучшение структуры рыбного хозяйства в 2021-2030 гг. Предложено вдвое сократить число промысловых судов, а также принять меры по укрупнению мелких предприятий, чтобы повысить их конкурентоспособность. На восстановление бизнеса рыбакам планируется выделять беспроцентные кредиты. Средства будут предоставляться на 15 лет с пятилетней отсрочкой платежей - под залог судна и лицензии на промысел.

Как сообщает корреспондент Fishnews, также предусмотрено вложение 8,1 млн долларов в развитие отраслевой науки и строительство опорного центра хранения и транспортировки рыбы и морепродуктов на юго-востоке страны.

Авторы плана рассчитывают, что в результате его реализации доходы рыбаков удвоятся (с нынешних 30 тыс. до 60 тыс. долларов в год), а общий оборот отрасли вырастет с 18 млрд до 33 млрд долларов.

Под вопросом пока остается источник финансирования реформы. В Пусане надеются, что она войдет в «Новый курс», который правительство сформирует до начала июня.

Fishnews