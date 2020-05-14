14 мая 2020 года

Переработчиков браконьерской осетрины будут судить

Шестеро жителей Астраханской области обвиняются в скупке незаконно добытой рыбы осетровых пород, ее дальнейшей переработке и перепродаже. Дело направлено в суд.

По версии следствия, участники преступной группы занимались нелегальным бизнесом с марта 2018 г. по ноябрь 2019 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, скупка производилась в Наримановском и Володарском районах. Рыбу перерабатывали в нелегальном цеху в Астрахани, затем продавали через арендованную торговую точку на городском рынке «Селенские Исады».

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. В ходе обысков изъяли большое количество рыбы осетровых пород, в том числе белуги и осетра, а также свыше 7 кг икры. Обвиняемым вменяют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов в составе организованной преступной группы).

Fishnews