15 мая 2020 года

Аквакультурному флоту прокладывают путь к субсидиям

Минсельхоз хочет внести в законодательство определение термина «судно для целей аквакультуры». Изменения рассчитаны в том числе на возможные субсидии для строительства такого флота, отмечают в министерстве.

Изменения предлагается внести в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства). Этот документ объединяет информацию об объектах аквакультуры, видах работ в этой сфере, объектах рыбоводной инфраструктуры. Проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число используемых для аквакультуры объектов и устройств предлагается включить «специализированные суда для обслуживания садков и других технических средств, используемых для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)».

Предусматриваются дополнения и в части соответствующего судового оборудования – для подъема грузов, рассаживания спата, первичной очистки и обработки гидробионтов, их сортировки, разбития друз моллюсков.

Рыбоводные хозяйства используют различные виды судов, но в настоящее время в действующем законодательстве РФ отсутствует определение термина «суда для аквакультуры», рассказали Fishnews в пресс-службе Минсельхоза. Для устранения этого правового пробела, а также «с учетом полученной практики применения нормативной базы» и были подготовлены поправки.

Кроме того, отметили в министерстве, предложенные изменения Классификатора подготовлены на основании указания президента от 14 декабря 2018 г. № 2409 - в части оказания мер господдержки строительства маломерных и среднетоннажных судов на отечественных верфях для рыболовства и аквакультуры.

Таким образом, поправки вносятся для возможного оказания господдержки рыбоводным хозяйствам в соответствии с правилами предоставления субсидий на строительство рыбопромысловых судов, утвержденными постановлением правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1917, сообщили в пресс-службе.

Напомним, эти правила предусматривают возмещение 30% затрат на постройку мало- или среднетоннажного промыслового судна. При разработке документа рассматривалась возможность выделения субсидий и на строительство флота для аквакультуры, но пока на него мера господдержки не распространяется.

Fishnews