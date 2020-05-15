15 мая 2020 года

Карельские рыбоводы получили новые акватории

По результатам аукциона пользователей обрели четыре рыбоводных участка в Республике Карелия: два морских и два пресноводных. Суммарная стоимость лотов превысила 11 млн рублей.

Аукцион на право заключения договоров пользования рыбоводными участками прошел 14 мая в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. На торги было выставлено четыре лота – акватории, расположенные на водных объектах Республики Карелия. Два участка сформированы на озерах Янисъярви и Нижнее Попово и еще два – в Белом море. Общая площадь акваторий составляет 275,7 га.

В аукционе приняли участие девять организаций и один индивидуальный предприниматель. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, наибольший интерес вызвал участок на озере Янисъярви – его итоговая цена превысила 4 млн рублей. Всего по результатам торгов в федеральный бюджет поступит 11,2 млн рублей.

Реализованные на аукционе участки предназначены для индустриальной аквакультуры. Карелия занимает лидирующие позиции среди российских регионов по этому виду рыбоводства. По итогам 2019 г. местные хозяйства вырастили 32,6 тыс. тонн товарной рыбы, преимущественно форели. На территории республики сформировано 228 рыбоводных участков, из которых 217 уже предоставлено в пользование, отметили в теруправлении.

Fishnews