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Сейчас на Дальнем Востоке работает один центр электронного декларирования – Владивостокский таможенный пост. Он оформляет декларации на товары, перевозимые морским транспортом

На Дальнем Востоке расширяет возможности электронная таможня

В рамках реформы ФТС создана Дальневосточная электронная таможня. Она будет заниматься декларированием товаров, перевозимых сухопутным и воздушным видами транспорта.

Дальневосточная электронная таможня зарегистрирована в составе Дальневосточного таможенного управления 15 мая. Электронные декларации ДВЭТ начнет принимать в начале сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе управления.

Уже сформирован временный штат из 15 сотрудников, идет дальнейшее укомплектование электронной таможни. Обязанности ее начальника исполняет полковник таможенной службы Александр Сафронов. ДВЭТ будет располагаться в Артеме (Приморский край).

Предполагается, что Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования, ЦЭД) будут регистрировать и оформлять до 40% всего декларационного массива Дальнего Востока – примерно 150-160 тыс. деклараций в год.

Таким образом, к концу 2020 г. на Дальнем Востоке будут действовать два ЦЭДа. Первый - это Владивостокский таможенный пост, подчиненный Владивостокской таможне. Сейчас он оформляет 93% деклараций на товары, перевозимые морским транспортом в ДФО.

Вторым ЦЭДом станет Дальневосточный таможенный пост, подчиненный Дальневосточной электронной таможне. Он будет заниматься грузами, доставляемыми всеми видами транспорта, кроме морского.

Всего в рамках ведомственной реформы в России предполагают создать 16 ЦЭДов.

Fishnews

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