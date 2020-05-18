18 мая 2020 года

Судостроители поделятся опытом на выставке в Питере

Свое присутствие на IV Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia подтвердили традиционные участники в сегменте судостроения. Напомним, мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Последние разработки в сфере судостроения продемонстрируют Damen, Tersan, Remontowa и «Пелла», рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Голландская компания Damen оказывает полный спектр услуг по производству инновационных судов. Предприятие занимается проектировкой, строительством, техническим обслуживанием, ремонтом и переоборудованием. Специально для рыбной промышленности Damen выпускает ярусоловы, сейнеры, кормовые траулеры, суда для ловли рыбы, крабов и креветок, сбора и транспортировки рыбы.

Кроме того, компания обслуживает плавучие производственные склады, буровые установки, круизные лайнеры, паромы, флот для нефтегазовой отрасли, оффшорные ветроэнергетические суда, земснаряды, буксиры и рабочие катера, военно-морские корабли, танкеры, сухогрузы и контейнеровозы. Также Damen предлагает решения для аквакультуры.

Турецкое предприятие Tersan предоставляет услуги по строительству, ремонту, стыковке, переоборудованию, эксплуатации и агентированию судов. Компания выполняет заказы на сложные проекты, в числе которых рыболовные суда, офшорные суда снабжения, паромы, танкеры из нержавеющей стали и буксиры.

Tersan занимается ремонтом электротехники и радионавигации, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, очистки балластных вод, грузовых, балластных и нагревательных змеевиков и гидравлических систем. Также предприятие восстанавливает двигатели, генераторы, преобразователи и оказывает услуги металлизинга. У компании есть собственный металлургический завод, на котором производятся стальные листы и профили.

Польская верфь Remontowa проектирует, строит, ремонтирует и оборудует суда, военные корабли, нефтяные платформы. Кроме того, предприятие специализируется на восстановлении судов после столкновений, пожаров и различных морских катастроф.

Ежегодно на мощностях верфи переоборудуются и ремонтируются порядка 200 единиц флота. Remontowa обслуживает траулеры и другие рыболовные суда, контейнеровозы, рефрижераторные судна, балкеры, ролкеры, пассажирские суда.

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» – лидер на отечественном рынке по производству буксиров нового поколения, которые успешно работают во всех российских портах. В ассортимент продукции предприятия, входят буксиры-кантовщики мощностью 1000-5000 л.с., буксиры-толкачи для доставки барж по рекам и морю, многофункциональные эскортные буксиры, способные выполнять спасательные операции, тушение пожаров, ликвидацию разливов нефти. А также лоцманские катера, позволяющие решать поставленные задачи в условиях любой сложности, спасательные шлюпки свободного падения и тросового спуска в танкерном исполнении.

Построенные на «Пелле» суда сочетают в себе уникальные современные технологии, высокий уровень автоматизации и централизации управления и контроля, удобное расположение навигационного и палубного оборудования. Ведущие специалисты предприятия оказывают судовладельцу консультационную поддержку в течение всего периода эксплуатации судна в соответствии с мировыми стандартами. У завода есть опыт работы как с отечественными, так и зарубежными классификационными обществами - Lloyd’s Register (Великобритания), Det Norske Veritas (Норвегия), Российским морском регистром судоходства.

«Damen, Tersan, Remontowa и «Пелла» имеют большой опыт и широкий пул клиентов из разных стран. Присутствие столь значимых компаний на площадке IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – это отличный шанс перенять опыт, получить консультацию и узнать о новейших технологиях в сфере судостроения», - прокомментировал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

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