18 мая 2020 года

ЦСМС оценил переход на новый порядок передачи данных в ОСМ

Переход на новый формат передачи данных в отраслевую систему мониторинга осуществляется штатно, сообщили в ЦСМС. У рыбаков есть возможность задать возникающие вопросы, напомнили в центре.

Новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга вступил в силу с 6 мая. Центр системы мониторинга рыболовства и связи регулярно проводит совещания с рыбопромышленниками в формате видеоконференций: обсуждаются вопросы, возникающие при введении порядка, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Кроме того, подробные ответы публикуются на сайте учреждения.

«Переход на передачу судами отчетности в новом формате в целом проходит нормально, еще возникают технические ошибки с обеих сторон, но операторы ЦСМС оперативно их устраняют, динамика ошибок снижается с каждым днем. В ежедневном режиме мы и наши сотрудники в филиалах оказываем поддержку рыбакам, разбираем все вопросы», - отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Задать вопрос можно через специальную форму на сайте или по электронной почте, напомнили в центре.

Fishnews