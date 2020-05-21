21 мая 2020 года

Перед поездкой на Сахалин придется проверяться на COVID-19

Приезжающие в Сахалинскую область должны будут предоставлять отрицательный тест на коронавирус - сведения о лабораторных исследованиях, проведенных не ранее чем за три дня до прибытия в регион. Это требование начнет действовать с 27 мая.

Соответствующий указ – от 20 мая 2020 г. № 49 – подписал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент Fishnews.

В региональном правительстве обратили внимание, что большинство инфицированных проникли с материка. Предполагается, что новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза коронавируса.

«Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область», - обратили внимание в пресс-службе правительства региона.

Получить такой документ могут жители других субъектов Федерации и стран, оформившие трудовые отношения с островными предприятиями или имеющие близких родственников в Сахалинской области. Подать заявление на цифровой пропуск можно на специальном сайте dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).

Предприятиям напоминают про важность обсервации

Работодателей области уведомляют о сотрудниках, которые обязаны находиться на самоизоляции. Этим занимаются региональные агентство по труду и министерство цифрового и технологического развития.

В аэропорту и на паромной переправе все, кто прибывает в область, получают предписание управления Роспотребнадзора об обязательной изоляции. В течение 14 дней человек должен соблюдать строгую обсервацию на дому или в специализированном учреждении.

С помощью писем и телефонных звонков работодателей уведомляют о недопустимости выхода на работу сотрудников, получивших такие предписания, рассказали в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Перечень предприятий и организаций, чьи работники проходят двухнедельную обсервацию, размещен в интернете: https://data.admsakhalin.ru/2.0/content/?id=270.

Ведомство напоминает, что за нарушение правил во время действия режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность для юридических и физических лиц.

Fishnews