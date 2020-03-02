02 марта 2020 года

Сенаторы предложили обратиться по крабам в Генпрокуратуру

Проблему с распределением квот вылова глубоководных крабов рассмотрела рабочая группа, созданная в Совете Федерации для мониторинга законодательства в рыбной отрасли.

Судьба более 8,5 тыс. тонн крабов-стригунов ангулятуса и красного, которые могли бы быть освоены российскими рыбаками, так и остается неясной. Напомним, что на аукционе в октябре 2019 г. доли квот на вылов глубоководных крабов проданы не были, однако Росрыболовство, распределяя ОДУ на 2020 г. по видам квот, зарезервировало объемы под это направление.

Таким образом ресурс оказался исключен из хозяйственного оборота – об этом проблеме не раз заявляла Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья. Ранее АРПП направила обращение по этому поводу премьер-министру Михаилу Мишустину.

На заседании рабочей группы в Совете Федерации член совета директоров ассоциации, член совета директоров компании «Восток-1» Александр Передня представил заключение независимого эксперта о том, что по действующему законодательству невостребованные объемы следовало бы распределить между пользователями, за которыми закреплены доли квот вылова в морских водах. То есть между предприятиями, которые уже работают на глубоководных крабах по историческому принципу. Такая позиция базируется на постановлениях правительства от 15 декабря 2005 г. № 768, от 26 октября 2019 г. № 1380, от 28 августа 2019 г. № 1113, сообщает корреспондент Fishnews.

Резервирование объемов под квоты вылова крабов в инвестиционных целях, а значит, и приказ Росрыболовства о распределении квот по предприятиям, в котором урезаны объемы действующих пользователей, неправомерны, говорится в заключении.

Страдают интересы 16 предприятий, 20 экипажей. При этом государство лишается более 68,6 млн рублей – и это только сбор за пользование водными биоресурсами, который платят рыбаки.

В ассоциации по-прежнему уверены: глубоководных крабов, с их спецификой промысла и значительной меньшей, чем у шельфовых крабов, рентабельностью, вообще не нужно было вносить в список видов, по которым проводятся аукционы. Торги, которые были запланированы на 28 февраля, вновь не состоялись: как и в первый раз, на участие не поступило ни одной заявки.

Даже если аукцион до 1 ноября все-таки пройдет, осваивать полученные объемы победители смогут только в 2021 г. – это предусмотрено федеральным законом о рыболовстве и подзаконной базой.

В Росрыболовстве настаивают, что распределить зарезервированные под инвестквоты объемы между предприятиями, за которым закреплены доли квот добычи в морских водах, можно будет только после проведения аукциона. Такую позицию замглавы ведомства Петр Савчук озвучил на заседании рабочей группы в СФ.

Однако время идет. Профильная рабочая группа Госдумы также обсуждала проблему с глубоководными крабами в феврале. «Предложить Росрыболовству в возможно короткий срок рассмотреть вопрос распределения на 2020 год между пользователями объемов квот добычи (вылова) краба глубоководного в инвестиционных целях, аукцион по продаже которых октябре 2019 года был признан несостоявшимся», – говорится в протоколе заседания.

Сенаторы также будут держать ситуацию на контроле. Члены Совета Федерации решили обратиться по вопросу с глубоководными объектами в правовое управление СФ и Генеральную прокуратуру.

Fishnews