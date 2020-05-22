22 мая 2020 года

Рыбаки столкнулись с новым таможенным вопросом

Изменения в практике таможенного оформления промыслового вооружения грозят проблемами рыбохозяйственным организациям. Об этом сообщила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области в обращении к главе ФТС и руководству отрасли.

В начале года на наднациональном уровне решили вопрос с тароупаковочными материалами для рыбацких судов (хотя и тут без непростых моментов не обошлось). Однако теперь бизнес сталкивается с новой проблемой.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила обращение по статусу промыслового вооружения главе ФТС Владимиру Булавину и заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

«Участники ВЭД сообщают, что таможенные органы в отношении промыслового вооружения стали руководствоваться письмом 2018 года. В этом письме высказывалось мнение, что промвооружение, закупленное за пределами таможенной территории ЕАЭС, при ввозе должно декларироваться как товар с помещением под таможенную процедуру», – рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

В обращении к главе таможенной службы и руководству рыбной отрасли ассоциация приводит обоснования в пользу того, что промысловое вооружение следует относить к судовым припасам. Без него суда не могут исполнять свою главную функцию – работать на промысле, напомнили в объединении.

Оформление промыслового вооружения в качестве товара может повлечь негативные последствия для предприятий рыбопромышленного комплекса, заявили в АРСО. Ассоциация попросила руководство ФТС направить в таможенные управления разъяснения об отнесении промвооружения к припасам.

Fishnews