22 мая 2020 года

Хуньчунь предложил, как ускорить работу пунктов пропуска

После введения ограничений из-за коронавируса проблема пунктов пропуска, соединяющих Россию и Китай, только обострилось. Власти Хуньчуня предложили свое видение, как можно улучшить работу пограничного перехода.

Проблема очередей из грузовиков на пограничном переходе «Краскино – Хуньчунь» продолжает оставаться острой. В поток приходится вливаться и машинам, которые везут в КНР живые морепродукты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, китайская сторона обратилась со своими предложениями по ускорению работы на погранпереходе. Пропускные пункты «Хуньчунь» и «Краскино» – важные каналы экономического и торгового сотрудничества между провинциями Цзилинь и Приморским краем, говорится в письме, которое народное правительство китайского городского уезда направило коллегам в Приморье.

Чтобы оформление шло быстрее, власти Хуньчуня, во-первых, предложили семидневный график работы с 10:00 до 20:00 (китайское время – с 8:00 до 18:00).

Во-вторых, они просят российскую сторону гарантировать инспекцию и выпуск 30 грузовых транспортных средств каждый день. «Со своей стороны, мы ускорим погрузку и перегрузку товаров, чтобы обеспечить оперативный ввоз грузов», – говорится в письме.

В-третьих, предлагается определить дни, когда будет проводиться инспекция и выпуск грузовиков с живым крабом, а когда – с другими товарами.

«Если при прохождении проверки на российско-китайской границе российские транспортные средства не успевают пройти таможню на китайской границе в тот же день, они должны вернуться на российскую сторону для ожидания», – это четвертая мера в письме.

Напомним, что власти Приморья до конца мая установили специальный режим для грузовиков, следующих из России в Китай. Ограничения введены, чтобы не допустить распространения COVID-19 на территориях, прилегающих к пунктам пропуска, говорится в постановлении губернатора края.

На ограничения в связи с коронавирусом наложились системные проблемы пограничных переходов, считают в российском бизнес-сообществе. Пути оптимизации работы пункта пропуска «Краскино» предложили участники онлайн-конференции, которую 19 мая провел Fishnews.

Fishnews