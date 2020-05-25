25 мая 2020 года

Постановление по краболовам хотят избавить от неоднозначных моментов

Минсельхоз приготовил изменения в требования к строительству судов под квоты вылова крабов в инвестиционных целях. Поправки позволят исключить неоднозначные толкования, заявили в ведомстве.

Напомним, что требования к строительству флота под аукционные квоты добычи крабов определены постановлением правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1112.

По законодательству, при постройке судна должны соблюдаться требования, установленные для признания продукции произведенной в России. Они определены постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас это должны быть требования постановления № 719, действующие на начало строительства судна. Минсельхоз предложил предусмотреть, что это требования, действующие на дату заключения договора на строительство.

Это позволит учесть изменения, внесенные в постановление № 719 в феврале, и избежать коллизии, отмечено в пояснительной записке.

По итогам октябрьского аукциона на российских верфях должно быть построено 35 судов для промысла крабов.

Fishnews