26 мая 2020 года

Продажа квот пополнит бюджет более чем на 650 миллионов

Росрыболовство подсчитало доходы от торгов, на которых продавались доли квот, не распределенные при перезаключении договоров в 2018 г. При сумме начальных цен около 50 млн рублей предложения победителей составили более 650 млн рублей.

На аукционе, проходившем с 19 по 21 мая, продавались доли квот добычи палтусов, крабов, креветки, трубачей, сельди, трески, камбал, минтая. Ни один из 45 лотов не остался без внимания, поступило большое количество заявок на участие.

Начальная цена по всем лотам составила около 50,9 млн рублей, по итогам торгов в бюджет РФ поступит 650,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Какие компании предложили лучшие цены за доли квот, обобщил Fishnews.

Fishnews