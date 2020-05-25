Новости
На торгах разыграли и доли квот синего краба

Компании разобрали квоты за миллионы

Росрыболовство провело трехдневные торги по продаже долей квот, оставшихся не распределенными при перезаключении договоров в 2018 г. Предложение на аукционе существенно превысило стартовые цены.

На участие в аукционе поступило большое количество заявок. Ни один из 45 лотов не остался без внимания. Сами торги проходили с 19 по 21 мая.

Fishnews обобщил, кому достались доли квот вылова по итогам аукциона. Срок заключения договоров по результатам торгов- до конца 2033 г.

Палтусы Западно-Камчаткой подзоны

На аукцион выставлялось 7 долей квот этого объекта. В итоге четыре лота достается ООО «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) - суммарно это 1,448%. За объемы компания предложила в общей сложности более 12 млн рублей.

По двум лотам победителем стал магаданский «Дальрыбфлотпродукт» - суммарно 0,14% за 2,4 млн рублей.

Еще один лот - 0,008% - должен получить ИП «Глава КФХ Розенко Денис Евгеньевич» (Магаданская область) за 9,5 тыс. рублей.

Палтусы Западно-Беринговоморской зоны

Доля квоты в 0,012% достается компании «Росрыбфлот» (Камчатский край), цена предложенная победителем, - около 21 тыс. рублей. За долю в 0,639% лучшую цену предложила «Сигма Марин Технолоджи» - более 7 млн рублей.

Синий краб Западно-Беринговоморской зоны

Доля квоты - 0,007% - достается РК «Лунтос» (Камчатский край). Победитель предложил более 2,8 млн рублей. Начальная цена лота была более 67 тыс. рублей.

Синий краб Восточно-Сахалинской подзоны

Лучшую цену за долю квоты в 0,107% предложил «Амуррыбпром» (Хабаровский край) - свыше 2,9 млн рублей. Стартовая цена лота составляла около 40 тыс. рублей.

Синий краб Западно-Камчатской подзоны

Долю квоты - 0,455% - получает РК «Лунтос» за 175 млн рублей. Начальная цена - более 3,6 млн рублей.

Краб-стригун красный подзоны Приморье

На аукционе предлагалось 6 долей квот. Доля в 0,04% достается ООО «Камкорн и Ко» (Камчатский край) более чем за 3 млн рублей. Стартовая цена при этом была назначена более чем в 185 тыс. рублей.

Победителем по 5 долям квот становится «Амуррыбпром» (Хабаровский край). Суммарно компания должна получить 4,547% квоты более чем за 100 млн рублей.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны

За долю в 0,070 больше всех согласилась заплатить РК «Лунтос». Цена превысила 3,5 млн рублей при стартовом показателе 275 978 рублей.

Гребенчатая креветка подзоны Приморье

На торги была выставлена доля квоты в 0,257%. Победитель – ООО «Виктория». При начальной цене около 292 тыс. рублей приморская компания предложила более 17 млн рублей.

Трубачи Западно-Камчатской подзоны

На торги выставлялась доля квоты в 0,548%. Победителем стала магаданская компания «Маг-Си Интернешнл», предложившая более 3,5 млн рублей при начальной цене около 180 тыс. рублей.

Трубачи Западно-Сахалинской подзоны

Долю в 0,112% получает компания «Добрыбфлот» (Сахалинская область). Цена победителя аукциона составила около 40 тыс. рублей.

Сельдь Западно-Сахалинской подзоны

Продана доля квоты в 4,881%, победителем стал Южно-Курильский рыбокомбинат, предложивший свыше 12 млн рублей. Начальная цена была около 70 тыс. рублей.

Треска Западно-Сахалинской подзоны

Долю квоты в 1,238% выиграло ООО «Форевер» (Сахалинская область), цена победителя - свыше 25 млн рублей при начальной около 3 млн рублей. За долю квоты в 1,447% цена превысила 20 млн рублей при стартовом показателе около 3,4 млн рублей, победителем стал «Росрыбфлот».

Камбалы Восточно-Сахалинской подзоны

На торги выставлялось 6 долей квоты. 3 лота достается компании «Камкорн и Ко» - суммарно это 0,386% более чем за 2,5 млн рублей. Еще 3 лота выиграл сахалинский «Рыбак» - совокупно 0,44% за сумму около 2,1 млн рублей.

Камбалы Западно-Сахалинской подзоны

«С молотка» ушли 5 лотов. Четыре доли квоты - суммарно 17,452% - получает компания «Прибой-Восток» (Сахалинская область) более чем за 52 млн рублей. «Росрыбфлоту» достается доля квоты в 1,179% за сумму более чем в 4,5 млн рублей.

Камбалы Камчатско-Курильской подзоны

Доля квоты в 0,023% достается компании «Маркуз» (Камчатский край) за сумму более чем в 1,3 млн рублей (при стартовой цене в 963 рубля). За долю в 0,008% предложила лучшую цену компания «Камкорн и Ко» - более 500 тыс. рублей при стартовом показателе в 335 рублей.

Камбалы Петропавловско-Командорской подзоны

На торги выставлялась доля в 0,051%. Победу одержала компания «Маркуз» с ценой более 2,1 млн рублей. Начальная цена лота составляла 856 рублей.

Минтай Западно-Сахалинской подзоны

Долю квоты в 0,889% выиграл «Росрыбфлот». Победу предприятию принесла цена более чем в 14 млн рублей. Стартовая стоимость лота была около 868 тыс. рублей.

Минтай Камчатско-Курильской подзоны

На торги выставлялось 0,026% квоты. Лучшую цену предложил «Росрыбфлот» - более 32 млн рублей. Начальная цена - порядка 3,9 млн рублей.

Минтай Карагинской подзоны

Участникам аукциона была предложена доля в 0,489%. Больше всего предложил Озерновский РКЗ (Камчатский край) - свыше 28 млн рублей при стартовой стоимости около 1,9 млн рублей.

Минтай Петропавловско-Командорской подзоны

Из трех выставленных на торги долей квот две достались «Росрыбфлоту». Суммарно это 0,323% более чем за 110 млн рублей. Одна доля - 0,035% - отходит Южно-Курильскому рыбокомбинату более чем за 13 млн рублей.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабкреветкаминтайросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.