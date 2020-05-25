25 мая 2020 года

Компании разобрали квоты за миллионы

Росрыболовство провело трехдневные торги по продаже долей квот, оставшихся не распределенными при перезаключении договоров в 2018 г. Предложение на аукционе существенно превысило стартовые цены.

На участие в аукционе поступило большое количество заявок. Ни один из 45 лотов не остался без внимания. Сами торги проходили с 19 по 21 мая.

Fishnews обобщил, кому достались доли квот вылова по итогам аукциона. Срок заключения договоров по результатам торгов- до конца 2033 г.

Палтусы Западно-Камчаткой подзоны

На аукцион выставлялось 7 долей квот этого объекта. В итоге четыре лота достается ООО «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) - суммарно это 1,448%. За объемы компания предложила в общей сложности более 12 млн рублей.

По двум лотам победителем стал магаданский «Дальрыбфлотпродукт» - суммарно 0,14% за 2,4 млн рублей.

Еще один лот - 0,008% - должен получить ИП «Глава КФХ Розенко Денис Евгеньевич» (Магаданская область) за 9,5 тыс. рублей.

Палтусы Западно-Беринговоморской зоны

Доля квоты в 0,012% достается компании «Росрыбфлот» (Камчатский край), цена предложенная победителем, - около 21 тыс. рублей. За долю в 0,639% лучшую цену предложила «Сигма Марин Технолоджи» - более 7 млн рублей.

Синий краб Западно-Беринговоморской зоны

Доля квоты - 0,007% - достается РК «Лунтос» (Камчатский край). Победитель предложил более 2,8 млн рублей. Начальная цена лота была более 67 тыс. рублей.

Синий краб Восточно-Сахалинской подзоны

Лучшую цену за долю квоты в 0,107% предложил «Амуррыбпром» (Хабаровский край) - свыше 2,9 млн рублей. Стартовая цена лота составляла около 40 тыс. рублей.

Синий краб Западно-Камчатской подзоны

Долю квоты - 0,455% - получает РК «Лунтос» за 175 млн рублей. Начальная цена - более 3,6 млн рублей.

Краб-стригун красный подзоны Приморье

На аукционе предлагалось 6 долей квот. Доля в 0,04% достается ООО «Камкорн и Ко» (Камчатский край) более чем за 3 млн рублей. Стартовая цена при этом была назначена более чем в 185 тыс. рублей.

Победителем по 5 долям квот становится «Амуррыбпром» (Хабаровский край). Суммарно компания должна получить 4,547% квоты более чем за 100 млн рублей.

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны

За долю в 0,070 больше всех согласилась заплатить РК «Лунтос». Цена превысила 3,5 млн рублей при стартовом показателе 275 978 рублей.

Гребенчатая креветка подзоны Приморье

На торги была выставлена доля квоты в 0,257%. Победитель – ООО «Виктория». При начальной цене около 292 тыс. рублей приморская компания предложила более 17 млн рублей.

Трубачи Западно-Камчатской подзоны

На торги выставлялась доля квоты в 0,548%. Победителем стала магаданская компания «Маг-Си Интернешнл», предложившая более 3,5 млн рублей при начальной цене около 180 тыс. рублей.

Трубачи Западно-Сахалинской подзоны

Долю в 0,112% получает компания «Добрыбфлот» (Сахалинская область). Цена победителя аукциона составила около 40 тыс. рублей.

Сельдь Западно-Сахалинской подзоны

Продана доля квоты в 4,881%, победителем стал Южно-Курильский рыбокомбинат, предложивший свыше 12 млн рублей. Начальная цена была около 70 тыс. рублей.

Треска Западно-Сахалинской подзоны

Долю квоты в 1,238% выиграло ООО «Форевер» (Сахалинская область), цена победителя - свыше 25 млн рублей при начальной около 3 млн рублей. За долю квоты в 1,447% цена превысила 20 млн рублей при стартовом показателе около 3,4 млн рублей, победителем стал «Росрыбфлот».

Камбалы Восточно-Сахалинской подзоны

На торги выставлялось 6 долей квоты. 3 лота достается компании «Камкорн и Ко» - суммарно это 0,386% более чем за 2,5 млн рублей. Еще 3 лота выиграл сахалинский «Рыбак» - совокупно 0,44% за сумму около 2,1 млн рублей.

Камбалы Западно-Сахалинской подзоны

«С молотка» ушли 5 лотов. Четыре доли квоты - суммарно 17,452% - получает компания «Прибой-Восток» (Сахалинская область) более чем за 52 млн рублей. «Росрыбфлоту» достается доля квоты в 1,179% за сумму более чем в 4,5 млн рублей.

Камбалы Камчатско-Курильской подзоны

Доля квоты в 0,023% достается компании «Маркуз» (Камчатский край) за сумму более чем в 1,3 млн рублей (при стартовой цене в 963 рубля). За долю в 0,008% предложила лучшую цену компания «Камкорн и Ко» - более 500 тыс. рублей при стартовом показателе в 335 рублей.

Камбалы Петропавловско-Командорской подзоны

На торги выставлялась доля в 0,051%. Победу одержала компания «Маркуз» с ценой более 2,1 млн рублей. Начальная цена лота составляла 856 рублей.

Минтай Западно-Сахалинской подзоны

Долю квоты в 0,889% выиграл «Росрыбфлот». Победу предприятию принесла цена более чем в 14 млн рублей. Стартовая стоимость лота была около 868 тыс. рублей.

Минтай Камчатско-Курильской подзоны

На торги выставлялось 0,026% квоты. Лучшую цену предложил «Росрыбфлот» - более 32 млн рублей. Начальная цена - порядка 3,9 млн рублей.

Минтай Карагинской подзоны

Участникам аукциона была предложена доля в 0,489%. Больше всего предложил Озерновский РКЗ (Камчатский край) - свыше 28 млн рублей при стартовой стоимости около 1,9 млн рублей.

Минтай Петропавловско-Командорской подзоны

Из трех выставленных на торги долей квот две достались «Росрыбфлоту». Суммарно это 0,323% более чем за 110 млн рублей. Одна доля - 0,035% - отходит Южно-Курильскому рыбокомбинату более чем за 13 млн рублей.

Fishnews