Компании разобрали квоты за миллионы
Росрыболовство провело трехдневные торги по продаже долей квот, оставшихся не распределенными при перезаключении договоров в 2018 г. Предложение на аукционе существенно превысило стартовые цены.
На участие в аукционе поступило большое количество заявок. Ни один из 45 лотов не остался без внимания. Сами торги проходили с 19 по 21 мая.
Fishnews обобщил, кому достались доли квот вылова по итогам аукциона. Срок заключения договоров по результатам торгов- до конца 2033 г.
Палтусы Западно-Камчаткой подзоны
На аукцион выставлялось 7 долей квот этого объекта. В итоге четыре лота достается ООО «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) - суммарно это 1,448%. За объемы компания предложила в общей сложности более 12 млн рублей.
По двум лотам победителем стал магаданский «Дальрыбфлотпродукт» - суммарно 0,14% за 2,4 млн рублей.
Еще один лот - 0,008% - должен получить ИП «Глава КФХ Розенко Денис Евгеньевич» (Магаданская область) за 9,5 тыс. рублей.
Палтусы Западно-Беринговоморской зоны
Доля квоты в 0,012% достается компании «Росрыбфлот» (Камчатский край), цена предложенная победителем, - около 21 тыс. рублей. За долю в 0,639% лучшую цену предложила «Сигма Марин Технолоджи» - более 7 млн рублей.
Синий краб Западно-Беринговоморской зоны
Доля квоты - 0,007% - достается РК «Лунтос» (Камчатский край). Победитель предложил более 2,8 млн рублей. Начальная цена лота была более 67 тыс. рублей.
Синий краб Восточно-Сахалинской подзоны
Лучшую цену за долю квоты в 0,107% предложил «Амуррыбпром» (Хабаровский край) - свыше 2,9 млн рублей. Стартовая цена лота составляла около 40 тыс. рублей.
Синий краб Западно-Камчатской подзоны
Долю квоты - 0,455% - получает РК «Лунтос» за 175 млн рублей. Начальная цена - более 3,6 млн рублей.
Краб-стригун красный подзоны Приморье
На аукционе предлагалось 6 долей квот. Доля в 0,04% достается ООО «Камкорн и Ко» (Камчатский край) более чем за 3 млн рублей. Стартовая цена при этом была назначена более чем в 185 тыс. рублей.
Победителем по 5 долям квот становится «Амуррыбпром» (Хабаровский край). Суммарно компания должна получить 4,547% квоты более чем за 100 млн рублей.
Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморской зоны
За долю в 0,070 больше всех согласилась заплатить РК «Лунтос». Цена превысила 3,5 млн рублей при стартовом показателе 275 978 рублей.
Гребенчатая креветка подзоны Приморье
На торги была выставлена доля квоты в 0,257%. Победитель – ООО «Виктория». При начальной цене около 292 тыс. рублей приморская компания предложила более 17 млн рублей.
Трубачи Западно-Камчатской подзоны
На торги выставлялась доля квоты в 0,548%. Победителем стала магаданская компания «Маг-Си Интернешнл», предложившая более 3,5 млн рублей при начальной цене около 180 тыс. рублей.
Трубачи Западно-Сахалинской подзоны
Долю в 0,112% получает компания «Добрыбфлот» (Сахалинская область). Цена победителя аукциона составила около 40 тыс. рублей.
Сельдь Западно-Сахалинской подзоны
Продана доля квоты в 4,881%, победителем стал Южно-Курильский рыбокомбинат, предложивший свыше 12 млн рублей. Начальная цена была около 70 тыс. рублей.
Треска Западно-Сахалинской подзоны
Долю квоты в 1,238% выиграло ООО «Форевер» (Сахалинская область), цена победителя - свыше 25 млн рублей при начальной около 3 млн рублей. За долю квоты в 1,447% цена превысила 20 млн рублей при стартовом показателе около 3,4 млн рублей, победителем стал «Росрыбфлот».
Камбалы Восточно-Сахалинской подзоны
На торги выставлялось 6 долей квоты. 3 лота достается компании «Камкорн и Ко» - суммарно это 0,386% более чем за 2,5 млн рублей. Еще 3 лота выиграл сахалинский «Рыбак» - совокупно 0,44% за сумму около 2,1 млн рублей.
Камбалы Западно-Сахалинской подзоны
«С молотка» ушли 5 лотов. Четыре доли квоты - суммарно 17,452% - получает компания «Прибой-Восток» (Сахалинская область) более чем за 52 млн рублей. «Росрыбфлоту» достается доля квоты в 1,179% за сумму более чем в 4,5 млн рублей.
Камбалы Камчатско-Курильской подзоны
Доля квоты в 0,023% достается компании «Маркуз» (Камчатский край) за сумму более чем в 1,3 млн рублей (при стартовой цене в 963 рубля). За долю в 0,008% предложила лучшую цену компания «Камкорн и Ко» - более 500 тыс. рублей при стартовом показателе в 335 рублей.
Камбалы Петропавловско-Командорской подзоны
На торги выставлялась доля в 0,051%. Победу одержала компания «Маркуз» с ценой более 2,1 млн рублей. Начальная цена лота составляла 856 рублей.
Минтай Западно-Сахалинской подзоны
Долю квоты в 0,889% выиграл «Росрыбфлот». Победу предприятию принесла цена более чем в 14 млн рублей. Стартовая стоимость лота была около 868 тыс. рублей.
Минтай Камчатско-Курильской подзоны
На торги выставлялось 0,026% квоты. Лучшую цену предложил «Росрыбфлот» - более 32 млн рублей. Начальная цена - порядка 3,9 млн рублей.
Минтай Карагинской подзоны
Участникам аукциона была предложена доля в 0,489%. Больше всего предложил Озерновский РКЗ (Камчатский край) - свыше 28 млн рублей при стартовой стоимости около 1,9 млн рублей.
Минтай Петропавловско-Командорской подзоны
Из трех выставленных на торги долей квот две достались «Росрыбфлоту». Суммарно это 0,323% более чем за 110 млн рублей. Одна доля - 0,035% - отходит Южно-Курильскому рыбокомбинату более чем за 13 млн рублей.
Fishnews