27 мая 2020 года

На Сахалине подготовят субсидии для обсервации рыбаков

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал идею субсидировать в рыбной отрасли расходы на обсервацию работников. Средства, по словам главы региона, предполагается вернуть в конце года.

Вопрос поддержки рыбопромышленных предприятий подняли на инвестиционном совете в Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews. Люди, которые прибывают на острова из других регионов, должны в течение 14 дней соблюдать изоляцию, при этом расходы несет работодатель.

Предприятие предприняло меры, чтобы снизить количество работников из других регионов, но полностью закрыть потребности это не позволило, отметил на заседании совета заместитель генерального директора ООО «Континент» Александр Пиджаков.

Возможные затраты компании на обеспечение обсервации он оценил более чем в 8,9 млн рублей.

«Промысел тихоокеанских лососей не всегда совпадает с прогнозируемым наукой объемом. При этом на подготовку к путине компании несут значительные затраты. Возмещение рыбодобывающим предприятиям части указанных затрат положительным образом скажется на себестоимости конечной продукции для населения», - заявил представитель «Континента».

Рыбалка - дело рискованное: люди могут быть наняты, подготовка к путине проведена, а рыба не придет или придет не вовремя, согласился губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона заявил, что поддерживает идею в конце года возместить расходы на обсервацию для предприятий отрасли.

«Если инвестиционный совет острых возражений не имеет, потому что это исключение будет сделано для конкретной отрасли, то мы эту идею в принципе можем поддержать и вынести такое решение», - сказал губернатор.

Fishnews