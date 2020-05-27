27 мая 2020 года

К строительству судов хотят привлечь прибавкой по квотам

Минвостокразвития подготовило изменения в постановления по инвестиционным квотам. Поправки, как полагают в ведомстве, помогут стимулировать интерес предприятий к строительству мало- и среднетоннажных судов под право добывать разнорыбицу на Восточной Камчатке.

О решении подготовить изменения по инвестквотам Министерство по развитию Дальнего Востока заявило еще в апреле. Теперь на портале regulation.gov.ru уже опубликован проект постановления, сообщает корреспондент Fishnews.

Ведомство, обосновывая изменения, указывает на низкий интерес к строительству судов для добычи донно-пищевых видов рыб в рамках программы инвестиционных квот. В связи с этим Минвостокразвития предлагает увеличить доли квот добычи для объектов инвестиций типа «Г-1» (среднетоннажное судно длиной не менее 35 м для Дальневосточного бассейна) и «Г-2» (малотоннажник длиной не менее 25 м также для Дальнего Востока).

Напомним, предприятиям, которые построят такой флот, предусматривается выделение квот для промысла в Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах.

Проект постановления при этом предусматривает и увеличение обеспечения, которое потребуется от инвестора.

Внесение изменений позволит построить два средне- и одно малотоннажное судно или семь малотоннажников, заявили в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим, что до конца июня Росрыболовство объявило прием заявок на инвестиционные квоты, в том числе под объекты инвестиций типа «Г-1» и «Г-2».

Fishnews