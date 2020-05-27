27 мая 2020 года

Камчатскую путину защитят цифровыми пропусками

Для приезжающих в Камчатский край будут введены цифровые пропуска. Эта мера по борьбе с распространением коронавируса в первую очередь ориентирована на сезонных рабочих.

Система цифровых пропусков заработает на Камчатке со следующей недели, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Напомним, такая мера уже действует в Сахалинской области.

«Оформлять цифровые пропуска должны будут только лица, не имеющие регистрации в Камчатском крае. Возвращающиеся домой граждане по-прежнему смогут проходить самоизоляцию у себя дома. Однако лица, приезжающие в регион на работу, должны будут еще до прилета сообщить название организации, в которой планируют трудиться, и место, в котором планируют проживать», - рассказал врио губернатора Владимир Солодов.

Он отметил, что вводимая мера позволит разделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке, и приезжающих без четко обозначенной цели.

«Прошу с пониманием относиться к этим мерам, они призваны в первую очередь защитить жителей региона», - подчеркнул глава Камчатки.

После заполнения анкеты онлайн и проверки ее данных работник получит возможность направиться к указанному месту жительства. Однако граждане, которые не смогут указать уважительную причину своего прибытия в край, будут отправлены в платный обсерватор на две недели.

Fishnews