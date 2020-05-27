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Участие в IV Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia подтвердили производители комплектующих для судовых двигателей. Фото пресс-службы ESG

Собрать двигатель для судна помогут на Seafood Expo Russia

Участие в IV Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia подтвердили производители комплектующих для судовых двигателей. Выставка и форум пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

Мероприятие состоится на площадке КВЦ «Эксопофорум». Планируется, что оно объединит свыше 420 компаний из 26 стран и 35 регионов России. Организатор Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, участие в выставке подтвердили Yanmar и Алтайский завод дизельных агрегатов.

Японская компания Yanmar имеет столетнюю историю, за долгое время работы она открыла ряд разнопрофильных подразделений – как в Японии, так и в других странах. Это Центральный научно-исследовательский институт Майбара в префектуре Сига, морская ферма в префектуре Оита, Европейский центр научных исследований и разработок во Флоренции, Центр научных исследований и разработок в малазийском Кота-Кинабалу.

Yanmar производит промышленные дизельные двигатели как с жидкостным, так и с воздушным охлаждением, которые применяются для спецтехники в различных отраслях. Все выпускаемые двигатели являются четырехтактными, а количество цилиндров варьируется от одного до четырех - это является ключевым отличием.

Предприятие продает как полные комплекты оборудования, так и short-block – основные рабочие детали дизельного двигателя, которые можно заменять по отдельности. Также в ассортимент продукции входят однофазные и трехфазные газовые и сварочные генераторы, которые могут работать без подключения к электросети за счет дизельного двигателя. Еще одна линейка продукции компании – насосы для перекачки чистой, грязной и слабозагрязненной воды с твердыми частицами, илом и камнями.

ООО «Алтайский Завод Дизельных Агрегатов» занимается поставкой комплектующих и запасных частей для двигателей от отечественных и импортных производителей. В линейку продукции входит комплект управления дизель-генератором и дизель-редукторным агрегатом, который предназначен для контроля текущих параметров и защиты автоматизированного судового двигателя. Также компания продает датчики утечки топлива, комплектующие системы охлаждения, стационарные дизель-генераторы; автоматизированные электростанции капотированного типа на базе электроагрегатов с дизельными установками, охлаждаемые выхлопные коллекторы.

Для судостроения предприятие на своей производственной площадке конвертирует двигатели, выпускаемые Ярославским и Минским моторными заводами. Эти устройства могут быть использованы на судах в составе дизель-генераторов и дизель-редукторных агрегатов. Также компания самостоятельно изготавливает судовые дизель–генераторы мощностью от 12 до 450 кВт, которые предназначены для установки на речных судах в качестве как основного, так и аварийного источника электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 230 или 400 Вт.

Кроме того, в ассортиментной линейке предприятия дизель-редукторные агрегаты мощностью от 13,6 до 1006 л.c. (от 10 до 739,7 кВт) – для использования в качестве главного судового двигателя. Также АЗДА предлагает судовые модули мощностью от 12 до 450 кВт переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 или 400 Вт. Они предназначены для установки на речных судах как источники электрической энергии для питания силовых и осветительных устройств.

«Предприятия, выпускающие комплектующие для двигателей, выполняют важную и одновременно сложную работу, в которой необходимо учитывать множество различных условий, в том числе технические особенности судна и погодные условия, при которых оно эксплуатируется. Производители комплектующих и двигателей вынуждены постоянно подстраиваться под тренды и учитывать новейшие разработки, появляющиеся на рынке. Присутствие этих компаний на площадке IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia позволит посетителям и экспонентам узнать много нового о процессах создания двигателей, а участникам в сегменте судостроения заключить выгодные контракты», – отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Информационный партнер Expo Solution Group – медиахолдинг Fishnews.

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