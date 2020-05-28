28 мая 2020 года

ЭПЖ подстрахует от ошибок в промысловой отчетности

Суда, использующие электронный промысловый журнал для подачи ежедневных донесений, не имеют сложностей при формировании отчетности и не допускают ошибок, заявил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) проанализировали эксплуатацию судами электронного промжурнала (ЭПЖ) в «боевом» режиме и пришли к выводу, что вероятность ошибок при подаче судовых суточных донесений таким способом сведена к минимуму.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, переход на ЭПЖ особенно актуален после вступления в силу нового порядка передачи данных в Отраслевую систему мониторинга (ОСМ). Подача ССД через электронный журнал упрощает сам процесс, в отличие от Ш-формата, сокращает время на подготовку отчетности и фактически исключает ошибки.

«ЦСМС фиксирует всплеск интереса к «боевому» использованию ЭПЖ для подачи ежедневной отчетности, – отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин. - Если в начале года таких судов были единицы, то сейчас уже порядка 110. Проведенный специалистами ЦСМС анализ показывает, что эти суда не имеют сложностей при формировании отчетности и не допускают ошибок».

ЦСМС уже обновил методические рекомендациипо применению нового порядка, а также внес на рассмотрение Росрыболовства изменения в приказ с учетом предложений и замечаний рыбаков.

Новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга вступил в силу 6 мая. ЦСМС продолжает отвечать на вопросы рыбаков об отчетности и публиковать эту информацию на своем сайте.

Fishnews