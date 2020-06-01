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Темпы строительства нового производства РРПК в Приморском крае оценил губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Фото пресс-службы губернатора

«Русский минтай» вступит в строй с осени

Пуск завода «Русский минтай», который строит в Приморье под инвестиционные квоты «Русская рыбопромышленная компания», запланирован к 1 сентября. Предприятие рассчитано на выпуск до 155 тонн готовой продукции в сутки.

Темпы строительства нового производства РРПК в Приморском крае оценил губернатор Олег Кожемяко. Глава региона отметил меры, которые компания принимает по сохранению темпов строительства в сложных условиях общего снижения экономической активности на фоне пандемии.

«Для жителей Надеждинского района и ближайших населенных пунктов это возможность получить достойную работу. Проект предусматривает глубокую переработку, реализуется под инвестиционные квоты. Работы ведутся по графику, технологическое оборудование будет смонтировано ко Дню рыбака», - сказал губернатор.

Монтаж оборудования начнется в июне, пусконаладочные работы запланированы на июль, сообщил генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко. «В сентябре мы рассчитываем начать выпуск продукции», - заявил руководитель предприятия.

Оборудование от ведущих мировых производителей, которое будет установлено на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и т.д, рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбьего жира и муки в сутки.

С вводом завода в эксплуатацию уже в текущем году будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом предприятия на двухсменную работу – порядка 350.

Ожидается, что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.

Такие объекты формируют будущий экономический потенциал Надеждинского района и в целом Приморского края, отметил Олег Кожемяко.

На строительной площадке, где задействовано порядка 120 человек, соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19, подчеркнули в РРПК.

Михаил Дегтяренко обратил внимание главы региона на вопросы, которые важно решить для обеспечения работы предприятия и других заводов по программе инвестиционных квот. Губернатор выразил готовность поддержать инвесторов.

Фото предоставлены пресс-службой губернатора Приморского края.

Fishnews

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