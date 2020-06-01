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Для нужд Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приобрели новое здание – в Окружном проезде. Фото пресс-службы института

ВНИРО переселяют в новый дом

Для нужд Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приобрели новое здание – в Окружном проезде. Здание ВНИРО на Красносельской улице, как и планировалось, отдадут женскому монастырю.

Представители Церкви заявили права на здание ВНИРО еще в 2004 г. Тогда представителям РПЦ в иске отказали, но после принятия закона о реституции Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря вновь подняло вопрос. Основной аргумент: институт построен на фундаменте Крестовоздвиженского собора. При этом Патриархию не смутило, что здание возводили специально для института – от собора остался только фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже.

В 2017 г. стороны пришли к соглашению: здание передадут церкви под гарантии предоставления ВНИРО альтернативного помещения. Такое здание было приобретено в соответствии с распоряжением правительства РФ, говорится в пресс-релизе института. Как сообщает корреспондент Fishnews, пока на официальном сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии указан прежний адрес: Верхняя Красносельская, 17.

При этом в пресс-службе ВНИРО обратили внимание, что после объединения региональных рыбохозяйственных институтов в единый государственный научный центр здание на Красносельской «перестало удовлетворять возросшим задачам по проведению научных исследований водных биологических ресурсов, экспедиционных работ в Мировом океане и внутренних водах РФ, технически устарело».

Отмечено, что приобретенное здание в Окружном проезде спроектировано в 50-х годах специально под размещение НИИ. «Оно больше по площади, имеет удобное транспортное расположение и внутреннюю проектировку – есть отдельный лабораторный корпус и корпус для размещения административно-управленческих служб. В здании просторные кабинеты для ученых, конференц-зал и помещения для проведения заседаний ученого совета, диссертационного совета, международных встреч, а также размещения крупнейшей рыбохозяйственной научной библиотеки», – перечислила достоинства нового дома пресс-служба института.

Объект посетил с инспекцией заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, который «в целом остался доволен увиденным». Директор ВНИРО Кирилл Колончин тоже заявил, что новый дом «станет хорошим подарком всем ученым» в канун празднования 140-летнего юбилея института и «позволит решать стоящие перед рыбохозяйственной наукой задачи».

«Здание ВНИРО на Красносельской улице будет передано Русской православной церкви для возрождения в Москве в Красном селе Алексеевского женского монастыря», – резюмировали в пресс-службе.

Fishnews

  • Для нужд Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приобрели новое здание – в Окружном проезде. Фото пресс-службы института
  • Здание готовят к вселению ВНИРО. Фото пресс-службы института
  • Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН на экскурсии в новом доме рыбохозяйственной науки. Фото пресс-службы института
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