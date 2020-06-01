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«Рыбные» вопросы законодательства обсудили на Общественном совете

Общественный совет мониторит работу отрасли

На заседании 28 мая Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел широкий круг вопросов – от реформы научно-исследовательского флота и перехода на новый формат промысловой отчетности до разрешения рыбакам-любителям продавать часть улова.

В связи с эпидобстановкой заседание было организовано по видеосвязи. Члены Общественного совета (ОС) планировали обсудить законопроект, вновь разрешающий перегрузы продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия» и исключающий требования о прохождении контрольных точек, однако этот вопрос был снят с повестки дня. «Предварительные консультации по тексту законопроекта с профильным комитетом Госдумы привели к решению о том, что надо немного его доработать», – объяснил председатель ОС Герман Зверев.

Участники заседания заслушали доклад директора по научной работе ВНИРО Олега Булатова по предложению Минобрнауки о создании Единого национального оператора научно-исследовательского флота (ЕНО). Позицию института о нецелесообразности включения НИС Росрыболовства в состав ЕНО поддержали все члены ОС. Соответствующее обращение решено направить в Морскую коллегию при правительстве РФ.

Совет также рекомендовал Росрыболовству распределить для промысла в текущем году не реализованные на аукционах квоты глубоководных крабов. По информации ведомства, проект изменений в нормативные акты уже проходит согласование в Минсельхозе. Члены ОС решили обратиться в министерство с просьбой ускорить прохождение этих документов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, много замечаний вызвала ситуация с подготовкой и вступлением в силу приказа Минсельхоза, утвердившего новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга. Герман Зверев рассказал о несоответствиях в ходе оценки регулирующего воздействия приказа. Члены ОС решили направить эту информацию в Минсельхоз и Минэкономразвития, подчеркнув необходимость формального соблюдения процедуры ОРВ. В то же время совет отметил работу, которую Росрыболовство и Центр системы мониторинга рыболовства и связи провели по разъяснению применения приказа.

Кроме того, члены ОС обсудили подготовку изменений в акты правительства, уточняющих условия предоставления квот на инвестиционные цели, возможность разрешить рыбакам-любителям продавать уловы и ситуацию с паводком в Астраханской области.

Fishnews

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