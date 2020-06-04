04 июня 2020 года

Росрыболовство надеется на распространение опыта Сахалина

Власти Сахалинской области заявили о возможной поддержке предприятий, которым приходится во время лососевой путины нести дополнительные расходы на обсервацию сотрудников. В Росрыболовстве надеются, что другие регионы также подключатся к этой работе.

Коронавирус серьезно изменил традиционную подготовку к лососевой путине на Дальнем Востоке. Предприятиям приходится учитывать и финансово, и по времени режим двухнедельной изоляции работников, которые приезжают из других регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительства Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей предприняли меры по организации прибывающих на путину, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на пресс-конференции 3 июня.

«Мы знаем, что созданы соответствующие обсерваторы. Карантинные мероприятия, тестирования проводятся работников. То есть максимально готовятся к тому, чтобы исключить случаи заражения», - заявил замглавы Росрыболовства.

В таких условиях встал вопрос о поддержке предприятий, несущих дополнительные расходы. «Мы знаем, что Сахалинская область оказывает помощь предприятиям в части как раз вот этих всех мероприятий, надеемся, что другие субъекты также подключатся к этому», - прокомментировал Петр Савчук.

Напомним, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал идею субсидировать в рыбной отрасли расходы на обсервацию работников. Об этом глава региона заявил на инвестсовете 26 мая.

Fishnews