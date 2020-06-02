02 июня 2020 года

Главным вопросом путины стал людской ресурс

Параллельно с открытием промысла тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке продолжается завоз сезонных работников на предприятия. Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса серьезно усложняют этот процесс, отметили участники конференции на площадке «Fishnews Online».

С 1 июня предприятия в ряде районов Камчатского края и Сахалинской области открыли промышленный лов тихоокеанских лососей. С 6 июня к промыслу горбуши в подзоне Приморье приступит и Хабаровский край. Оперативную обстановку главы региональных ассоциаций обсудили на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

В бассейне реки Камчатка лов пока ведется на нескольких речных участках в режиме мониторинга. В случае достижения целевого показателя по пропуску производителей нерки на реке рыбаки смогут приступить к промыслу на морских участках в Камчатском заливе. По данным, которые в онлайн-режиме обновляются на сайте КамчатНИРО, на 2 июня на нерестилища прошли 70 693 производителя (+15,5 тыс. особей за сутки).

В Сахалинской области добыча лосося сегодня разрешена предприятиям, которые работают на побережье юго-западной части Сахалина (от мыса Погиби до мыса Крильон). По оперативной информации регионального агентства по рыболовству, первые уловы традиционно ожидаются лишь в десятых числах июня.

Напомним, всего по Дальнему Востоку в этом году планируется добыть около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них в Камчатском крае – около 240 тыс. тонн, в Сахалинской области – примерно 92 тыс. тонн. В ходе путины рекомендованный вылов будет уточняться.

Рыбаки принимают дополнительные обязательства

Параллельно в регионах продолжается активная работа по организации завоза сезонников в условиях ограничительных мер. По информации Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, количество завезенных на рыбопромышленные предприятия работников на данный момент превысило 5,5 тыс. человек, за полтора месяца необходимо обеспечить доставку еще порядка 6 тысяч.

Вместе с тем, как отметил председатель объединения Владимир Галицын, в регионе постоянно вводятся дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. На данный момент число заболевших по Камчатскому краю составляет уже 916 человек. Оперативный мониторинг ситуации и корректировка мер осуществляется на оперативных штабах.

«Это определенный вызов для всех нас. Предполагаю, что могут быть введены дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции», – сообщил председатель ассоциации. В частности, по его словам, отдельного внимания требует ситуация с выполнением требований безопасности самими представителями контрольно-надзорных органов, которые постоянно посещают обсервационные пункты, больницы и т.д. для контроля выполнения мер предприятиями. По просьбе ассоциации, этот вопрос может быть рассмотрен на штабе в ближайшие дни.

Также камчатские рыбаки откликнулись на обращение властей об оказании помощи с обустройством мобильного медицинского пункта, организованного силами спасательного центра МЧС. «Наша ассоциация взяла на себя обязательство по приобретению необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для передвижного госпиталя. Уже заключен контракт на поставку рентген-аппарата, также планируется закупить аппараты ИВЛ и другое оборудование. В общей сложности объем финансирования составит несколько десятков миллионов рублей», – сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Когда среди местных активности нет

Не менее актуален вопрос с завозом людей и для Сахалина. Как рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, рыбопромышленники попытались более активно привлекать местное население для организации бригад обслуживания неводов. «Бытует мнение, что мы недостаточно используем внутренний людской потенциал. Но мы официально обратились за данными в наше агентство по труду и занятости – по всей Сахалинской области набралось всего 57 человек, – поделился информацией председатель АРСО. – Так что, конечно, без завоза работников мы не сможем обойтись».

По его словам, к началу основного этапа путины (на Сахалине это конец июля – начало августа) на предприятия потребуется привлечь в общей сложности порядка 2000 человек. «Две недели обсервации на 1 человека обходится в 52 тыс. рублей, а речь идет о сотнях людей на каждое предприятие. Поэтому на инвестиционном совете мы подняли вопрос о субсидировании отрасли такого рода расходов. Глава региона нас подержал, но пока какого-либо положения о компенсации нет. Мы продолжаем собирать сведения о расходах по предприятиям ассоциации», – сообщил Максим Козлов.

Как и у соседей по региону, в Сахалинской области в последние дни также наблюдается определенный всплеск статистики по заболевшим, на сегодняшний день зафиксировано 145 случаев. «Полагаю, что в таких условиях будут вводиться дополнительные меры ограничения», – добавил председатель АРСО.

Амур в ожидании старта

Сезонных работников начал принимать и Хабаровский край. Активно здесь привлекают местных жителей, но также с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Основной же вопрос для рыбаков – открытие промысла горбуши в реке Амур и Амурском лимане. Напомним, в этом году предприятиям разрешили лов летних лососей, к их промыслу можно будет приступить с 11 июня. Глава ассоциации отметил, что это решение на комиссии по анадромным поддержано большинством голосов.

Рассмотрела комиссия и вопросы наделения представителей коренных народов объемами вылова лососей по новой схеме, рекомендованной Росрыболовством. Как сообщил Сергей Рябченко, одновременно губернатор поручил ответственным структурам ускорить работу по установлению принадлежности граждан к числу коренных малочисленных народов Севера. «С этим согласны и в местной ассоциации КМНС, так как до сих пор существует проблема с тем, что количество заявок существенно превышает число исконных аборигенов. Чем быстрее мы проведем эту работу, тем быстрее будет установлена реальная статистика», – отметил президент АПРОХК.

В целом председатель ассоциации отметил организованность работы комиссии в этом году и конструктивность действий региональных властей. Единственный вопрос, который создает неопределенность для рыбацких предприятий, это выход нормативной документации по ограничениям для орудий лова. «Предприятия пока подают заявки на прежних условиях, т.к. никаких нормативных актов или разъяснений от регулятора не поступало. Но будут они приняты или нет – до сих пор не ясно», – обрисовал картину Сергей Рябченко.

Fishnews