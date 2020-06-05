Новости
Карта нерестоохранных полос в Архангельской области, лишившихся защитного статуса. Изображение предоставлено WWF России

Экологи призывают защитить нерестилища Поморья

WWF и Гринпис бьют тревогу из-за приказа Рослесхоза. По данным экологов, в Архангельской области под угрозой вырубки оказались 15 тыс. га лесов вдоль рек с нерестилищами ценных видов рыб, в том числе семги.

С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к Лесному кодексу. По мнению экологов, эти изменения, лишающие леса вдоль нерестовых водоемов охранного статуса, поставили под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов. В июне 2019 г. представители Greenpeace (Гринпис) и WWF передали в администрацию президента Владимира Путина петицию с более чем 163 тыс. подписей граждан, обеспокоенных судьбой лесов и рек. В письме собрали предложения по защите нерестоохранных полос. Предложения «зеленых» приняли: Минприроды поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные заповедные зоны.

Однако весной текущего года природоохранным организациям стало известно о приказе Рослесхоза от 27 декабря 2019 г. № 1497 «Об отнесении лесов на территории Устьянского лесничества Архангельской области к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ». Как сообщает корреспондент Fishnews, на данный момент (3 июня 2020 г.) этот документ не размещен ни на портале официального опубликования, ни на официальном сайте федерального агентства.

По информации экологов, приказ Рослесхоза № 1497 ликвидировал нерестоохранные полосы в Устьянском лесничестве. «Одна часть этих нерестоохранных полос была отнесена к другим категориям защитных лесов, вторая часть – леса вдоль рек Волюга, Верюга и Падома на общей площади 15 000 га – полностью, за исключением ничтожно малых по размеру водоохранных зон, была отнесена к эксплуатационным лесам и оказалась под угрозой сплошной вырубки», - говорится в пресс-релизе WWF России.

«Сплошные рубки вдоль рек отражаются на их полноводности и чистоте, ведь они приводят к разрушению берегов и смыву почвы в водоемы. Как результат - условия обитания и нереста ценных рыб серьезно ухудшаются, мальки гибнут, возможно даже полное исчезновение популяций. Такая судьба уже постигла многие нерестовые реки на северо-западе России, и она может ждать еще 50 млн га лесов по всей стране. Именно столько ценных лесов вдоль рек потеряли упраздненный в 2019 г. защитный статус, но еще не обрели новый. Нельзя допустить, чтобы бюрократические проволочки и нескоординированная работа ведомств лишила страну ценных лесов и рыбных запасов», - подчеркнул координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков,.

«Если приказ Рослесхоза, ликвидировавший нерестоохранные полосы в Устьянском районе, не будет отменен, за ним могут последовать и другие, а значит еще больше ценных лесов и обитающих в них редких животных и растений окажутся под угрозой уничтожения», - уверен руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин.

WWF России и российское отделение Гринпис обратились в Минприроды с просьбой вернуть защитный статус лесам вдоль рек Волюга, Верюга и Падома и взять ситуацию под контроль.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.