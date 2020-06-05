05 июня 2020 года

Экологи призывают защитить нерестилища Поморья

WWF и Гринпис бьют тревогу из-за приказа Рослесхоза. По данным экологов, в Архангельской области под угрозой вырубки оказались 15 тыс. га лесов вдоль рек с нерестилищами ценных видов рыб, в том числе семги.

С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к Лесному кодексу. По мнению экологов, эти изменения, лишающие леса вдоль нерестовых водоемов охранного статуса, поставили под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов. В июне 2019 г. представители Greenpeace (Гринпис) и WWF передали в администрацию президента Владимира Путина петицию с более чем 163 тыс. подписей граждан, обеспокоенных судьбой лесов и рек. В письме собрали предложения по защите нерестоохранных полос. Предложения «зеленых» приняли: Минприроды поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные заповедные зоны.

Однако весной текущего года природоохранным организациям стало известно о приказе Рослесхоза от 27 декабря 2019 г. № 1497 «Об отнесении лесов на территории Устьянского лесничества Архангельской области к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ». Как сообщает корреспондент Fishnews, на данный момент (3 июня 2020 г.) этот документ не размещен ни на портале официального опубликования, ни на официальном сайте федерального агентства.

По информации экологов, приказ Рослесхоза № 1497 ликвидировал нерестоохранные полосы в Устьянском лесничестве. «Одна часть этих нерестоохранных полос была отнесена к другим категориям защитных лесов, вторая часть – леса вдоль рек Волюга, Верюга и Падома на общей площади 15 000 га – полностью, за исключением ничтожно малых по размеру водоохранных зон, была отнесена к эксплуатационным лесам и оказалась под угрозой сплошной вырубки», - говорится в пресс-релизе WWF России.

«Сплошные рубки вдоль рек отражаются на их полноводности и чистоте, ведь они приводят к разрушению берегов и смыву почвы в водоемы. Как результат - условия обитания и нереста ценных рыб серьезно ухудшаются, мальки гибнут, возможно даже полное исчезновение популяций. Такая судьба уже постигла многие нерестовые реки на северо-западе России, и она может ждать еще 50 млн га лесов по всей стране. Именно столько ценных лесов вдоль рек потеряли упраздненный в 2019 г. защитный статус, но еще не обрели новый. Нельзя допустить, чтобы бюрократические проволочки и нескоординированная работа ведомств лишила страну ценных лесов и рыбных запасов», - подчеркнул координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков,.

«Если приказ Рослесхоза, ликвидировавший нерестоохранные полосы в Устьянском районе, не будет отменен, за ним могут последовать и другие, а значит еще больше ценных лесов и обитающих в них редких животных и растений окажутся под угрозой уничтожения», - уверен руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин.

WWF России и российское отделение Гринпис обратились в Минприроды с просьбой вернуть защитный статус лесам вдоль рек Волюга, Верюга и Падома и взять ситуацию под контроль.

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