09 июня 2020 года

Камчатка открыла счет первым уловам лосося

По данным теруправления Росрыболовства, в Камчатском крае добыто более 900 тонн лосося, сообщил руководитель профильной ассоциации Владимир Галицын. При этом обеспечен пропуск нерки в бассейн реки Камчатка.

Напомним, что лососевая путина в Камчатском крае стартовала 1 июня. По данным Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, вылов уже составил более 900 тонн, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Мы обеспечили, как и предполагали, объем пропуска ранней нерки в реку Камчатка», – отметил руководитель объединения на онлайн-конференции Fishnews.

Сроки открытия промысла в Камчатском заливе краевая комиссия по анадромным увязала с пропуском нерки на нерестилища в бассейне реки Камчатка. Такое решение было принято для сохранения ценного биоресурса. Необходимые показатели пропуска рыбы были обеспечены, и с 6 июня, как и планировалось, разрешена промышленная добыча.

Сейчас пропущено уже более 200 тыс. производителей (данные публикуются на сайте КамчатНИРО). Еще предстоит обеспечить проход для 400-500 тыс. экземпляров, но уже создается хороший задел для последующих возвратов рыбы, обратил внимание Владимир Галицын.

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