10 июня 2020 года

Сахалинская область поддержит новацию для рыбаков-любителей

Одним из четырех регионов, в которых будет проходить эксперимент по возможности рыбакам-любителям продавать уловы, станет Сахалинская область. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в обсуждении изменений законодательства.

Пилотный проект, который позволит легализовать продажу уловов рыбаков-любителей (причем с соблюдением требований к сохранению водных биоресурсов), готовят на федеральном уровне с участием регионов. На Дальнем Востоке в эксперимент включится и Сахалинская область.

«Мы с удовольствием присоединяемся к этому пилотному проекту. В Сахалинской области десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них – это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции. Инициатива отличная, поддерживаем ее», – заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Планируется, что перечень видов водных биоресурсов, на которые будет распространяться возможность продажи, утвердят на федеральном уровне по представлению глав регионов, рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Он напомнил, что сейчас бассейновыми правилами рыболовства определены разрешенные орудия лова, сроки для любительского рыболовства, есть суточные нормы вылова. Все эти инструменты позволяют обеспечивать сохранение водных биоресурсов, отметил глава агентства.

Он сообщил, что ведется работа и другим вопросам обеспечения любительской рыбалки в регионе.

Fishnews