Новости
Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО принял участие в обсуждении изменений законодательства. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Сахалинская область поддержит новацию для рыбаков-любителей

Одним из четырех регионов, в которых будет проходить эксперимент по возможности рыбакам-любителям продавать уловы, станет Сахалинская область. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в обсуждении изменений законодательства.

Пилотный проект, который позволит легализовать продажу уловов рыбаков-любителей (причем с соблюдением требований к сохранению водных биоресурсов), готовят на федеральном уровне с участием регионов. На Дальнем Востоке в эксперимент включится и Сахалинская область.

«Мы с удовольствием присоединяемся к этому пилотному проекту. В Сахалинской области десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них – это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции. Инициатива отличная, поддерживаем ее», – заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Планируется, что перечень видов водных биоресурсов, на которые будет распространяться возможность продажи, утвердят на федеральном уровне по представлению глав регионов, рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Он напомнил, что сейчас бассейновыми правилами рыболовства определены разрешенные орудия лова, сроки для любительского рыболовства, есть суточные нормы вылова. Все эти инструменты позволяют обеспечивать сохранение водных биоресурсов, отметил глава агентства.

Он сообщил, что ведется работа и другим вопросам обеспечения любительской рыбалки в регионе.

Fishnews

  • Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО принял участие в обсуждении изменений законодательства. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • Руководители четырех регионов по видеосвязи обсудили с Росрыболовством эксперимент по продаже любительских уловов. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний восток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Все материалы

    Интервью

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Коронавирус бросил нам новые вызовы

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Сезон «А» стал для РРПК рекордным

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Павел КОЛОТУШКИН

    Рыбалка для сахалинца – не просто работа

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

    Евгений КАБАНОВ

    Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

    Все материалы

    Крупным планом

    Замороженный улов северной креветки

    Северная креветка завоевывает рынок

    Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

    Азимут на восток

    АРПП укрепляет позиции

    АРПП укрепляет позиции

    По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

    Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

    Все материалы

    События

    На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» стала еще популярнее

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.