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Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в 2019 г. в Санкт-Петербурге

Форум и выставка перенесены на июль 2021 года

Организаторы IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий приняли решение о переносе мероприятий на 6–8 июля 2021 г. с учетом рисков распространения коронавируса в России и в мире.

Решение перенести сроки IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) было принято на заседании оргкомитета 10 июня. Новыми датами назначены 6–8 июля 2021 года.

Объявляя о переносе форума и выставки, председатель оргкомитета – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что учитывалось «множество факторов, в том числе, сложность прогнозирования эпидемиологической ситуации в России и в мире».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, несмотря на постепенную отмену карантинных мер в разных странах, риск для участников и гостей форума по-прежнему сохраняется. В связи с этим есть вероятность, что многие специалисты предпочтут отказаться от посещения мероприятия, что существенно снизит его деловую активность. Остается открытым и вопрос о возобновлении международного авиасообщения, из-за которого форум может лишиться присутствия иностранных гостей.

«Тщательно проанализировав ситуацию и взвесив все риски, мы пришли к выводу, что с учетом всех обстоятельств вряд ли сможем обеспечить нашим экспонентам, включая тех, кто к нам присоединился впервые, – трейдеров, переработчиков, то количество посещений и контактов, на которое мы рассчитывали, когда их приглашали. Поэтому несмотря на коммерческие интересы, было принято решение отказаться в этом году от проведения и выставки, и форума. В ближайшее время начнем работу над формированием выставки на следующий год», – рассказал Иван Фетисов, генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) – организатора Seafood Expo Russia.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – одна из крупнейших B2B-площадок, в работе которой принимают участие специалисты из 38 стран. Организаторы подчеркивают, что безопасность участников и посетителей мероприятий, а также их эффективность и проведение на должном уровне являются ключевыми приоритетами. Информационный партнер ESG – медиахолдинг Fishnews.

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