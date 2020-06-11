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Распространение топлива по рекам сдерживают боновыми заграждениями. Фото пресс-службы Росприроднадзора

План спасения природы Норильска подготовит специальная комиссия

На 10 июня ликвидаторы нефтеразлива в Норильске собрали порядка 9 тыс. кубометров смеси с воды и около 30 тыс. кубометров загрязненного грунта, рассказали в МЧС. Для борьбы с дальнейшей деградацией экосистем в местах аварии создана межведомственная комиссия.

Напомним, 29 мая в Норильске получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель»), произошла утечка около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. 3 июля президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Топливо попало как в почву, так и в реки, экологи считают, что больше всего пострадают рыбные запасы.

По данным МЧС России, всего к ликвидации ЧС привлечены 681 человек и 266 единиц техники, авиационная группировка составляет 10 воздушных судов.

10 июня ситуацию обсудили на заседании рабочей группы правкомиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, работы организованы на двух боевых участках.

«Для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тыс. м. Места их установки корректируются в зависимости от погодных условий, а также результатов проб воды на наличие загрязняющих веществ. Кроме того, с начала работ сорбентом обработано 33 км береговой линии и более 40 тыс. кв. м территории», – рассказали в МЧС.

В министерстве обратили внимание, что на 10 июня было взято почти 120 проб грунта и воды для анализа на загрязненность. По информации МЧС, наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз.

На заседании отметили, что емкостей для водно-топливной смеси, боновых ограждений и сорбента достаточно, их запасы постоянно пополняются. «К настоящему моменту собрано с воды порядка 9 тыс. кубических метров смеси и около 30 тыс. кубических метров загрязненного грунта», – доложил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Аэрофотосъемку с беспилотника проводят сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. Кадры с дрона позволяют наносить точки отбора проб и характеристик на интерактивную карту для оценки загрязнения и расчета ущерба. Кроме того, специалисты берут образцы воды и почвы в месте впадения реки Амбарная в озеро Пясино и в самом озере.

Кроме того, из Новосибирска и Томска в Норильск отправили две лаборатории экспертной организации ЦЛАТИ со всем необходимым оборудованием. Планируется, что это позволит оперативнее получать результаты по забору проб воды и грунта.

Приказом главы Минприроды Дмитрия Кобылкина создана межведомственная комиссия по недопущению дальнейшей деградации экосистем в результате нефтеразливов ТЭЦ-3. Комиссию возглавил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Как рассказали в пресс-службе Минприроды, комиссия должна определить сроки и разработать план мероприятий по ликвидации последствий разлива, определить размер причиненного вреда окружающей среде, вести контроль за ликвидационными работами, а также мониторинг состояния экосистем в зоне ЧС и на прилегающей территории.

По данным министерства, в состав комиссии вошли представители Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов и Росгидромета, а также представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Красноярского края и организаций.

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Fishnews

  • Распространение топлива по рекам сдерживают боновыми заграждениями. Фото пресс-службы Росприроднадзора
  • Работа спасателей на месте разлива. Фото пресс-службы МЧС России
  • Глава МЧС России Евгений ЗИНИЧЕВ провел заседание постоянно действующей рабочей группы правкомиссии по ликвидации разлива. Фото пресс-службы министерства
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