15 июня 2020 года

Администрация Приморья довольна электронной очередью к пунктам пропуска

Система электронной регистрации для проезда к пунктам пропуска на границе России и КНР позволила исключить заторы, заявили в правительстве Приморского края.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел особый порядок проезда к пограничным переходам в Китай. Грузовики должны проезжать на основании электронных заявок.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, совместная работа с главами муниципальных образований и ГИБДД позволила стабилизировать проезд большегрузного транспорта через «Пограничный» и «Краскино».

На «Пограничном» за сутки пропускают 40 машин, они уходят в течение полутора суток. На «Краскино» пропускают 30 машин в сутки. Существенных заторов перед пунктами пропуска нет», – сообщил зампред краевого правительства, добавив, что на «Полтавке» проезд большегрузов через границу сейчас составляет более двух суток – Роспотребнадзором усилен контроль за въезжающими водителями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.

Систему уже представляли и на федеральном уровне. Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами организовать работу по внедрению системы электронной очереди в автомобильных пунктах пропуска в Приморье. Должна быть определена структура, ответственная за функционирование системы, с возложением соответствующих полномочий.

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