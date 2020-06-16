16 июня 2020 года

Правкомиссию по Дальнему Востоку возглавил Юрий Трутнев

Юрий Трутнев стал председателем Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. При этом упразднены подкомиссии, в том числе по рыбохозяйственному комплексу.

Новый состав…

Изменения в состав правкомиссии внесены распоряжением правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 1536. Как сообщает корреспондент Fishnews, обязанности председателя комиссии возложены на вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Ранее он был первым заместителем председателя комиссии, а возглавлял ее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ответственным секретарем правкомиссии назначен начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка. В комиссию вошли главы федеральных министерств, в том числе министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, членами правкомиссии стали глава Росреестра Олег Скуфинский, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и руководитель Камчатского края Владимир Солодов.

Из состава комиссии исключены члены прошлого состава правительства РФ и бывшие главы дальневосточных регионов.

…и структура

Постановлением правительства РФ от 28 мая 2020 г. № 778 упразднены две подкомиссии Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Это подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов и подкомиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Также «в целях оперативного рассмотрения вопросов и принятия решения по ним» создается президиум правительственной комиссии. Порядок его формирования, работы и состав определит председатель комиссии.

Таким образом, вопросы, которые рассматривали «рыбная» и «инвестиционная» подкомиссии, теперь будут выноситься на обсуждение президиума правительственной комиссии. Состав президиума будет утвержден в течение недели, его первое заседание намечено на 19 июня, рассказали в пресс-службе вице-премьера – полпреда.

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