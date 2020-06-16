16 июня 2020 года

Доктрина продовольственной безопасности получила дорожную карту

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности России. Документ включает меры по контролю за соблюдением техрегламентов, поддержке науки, развитию биржевой торговли.

Новую Доктрину продовольственной безопасности президент Владимир Путин утвердил указом от 21 января 2020 г. № 20. Это один из документов стратегического планирования. Федеральные ведомства и региональные власти должны руководствоваться его положениями в работе и при подготовке нормативно-правовых актов, касающихся обеспечения продбезопасности страны.

План мероприятий по реализации положений доктрины утвержден распоряжением правительства РФ от 9 июня 2020 года № 1516. Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается, в частности, обеспечивать контроль соответствия пищевой продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС, контроль в отношении модифицированных организмов, развивать биржевую торговлю продовольствием, формировать запасы на случай ЧС.

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратил внимание, что план предусматривает шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли.

«Работу по выполнению дорожной карты будем вести во взаимодействии с нашими сенаторами. Они представляют все регионы нашей страны и хорошо знают их специфику, которая довольно сильно различается», - отметил премьер-министр.

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