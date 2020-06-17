17 июня 2020 года

Топливный удар по рыбе Севера оценят эксперты

Создана специальная комиссия для оценки ущерба водным биоресурсам от разлива нефтепродуктов в Норильске. Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Ростехнадзора, не проверившей резервуар. Законодатели намерены принять дополнительные поправки для защиты окружающей среды.

Воду и землю чистят

Очередное заседание рабочей группы правкомиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске прошло 16 июня. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС, активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена. Продолжаются работы по очистке поверхности малых водоемов, а также обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов.

Глава министерства Евгений Зиничев подчеркнул, что уже сейчас необходимо разрабатывать конкретные предложения по восстановлению экологии. «Обращаю внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта. Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос», – подчеркнул министр.

Как рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, сформирована комиссия по оценке ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, а также по планированию мероприятий, которые должны быть выполнены после очистки.

Проводятся пробы и анализируются результаты, а также оценка ихтиологической обстановки. В ближайшие 2-3 дня предполагается взять гидробиологические пробы на реках и озерах региона.

По данным МЧС, с 4 июня по 16 июня собрано и вывезено для дальнейшей утилизации более 84 тыс. тонн загрязненного грунта, с поверхности водоемов и из грунта собрано около 31 тыс. куб. м. водно-топливной смеси, обработано сорбентом 52 км береговой линии и более 63 тыс. кв. м. загрязненной территории. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бон.

Исправить ситуацию предлагают рыбоводством

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин совершил рабочую поездку в Норильск по вопросам ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Глава Минприроды провел встречи с представителями коренных народов, науки, региональных властей.

«В частности, местные жители и эксперты высказали предложения по строительству рыборазводного завода для восполнения водных биоресурсов», – отметили в пресс-службе министерства.

Дело о халатности

В Главном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Подозреваемая – главный государственный инспектор отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора.

Правоохранители считают, что в результате бездействия сотрудницы Ростехнадзора в ходе плановых проверок не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара ТЭЦ-3. «Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат», – заявили в СК.

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