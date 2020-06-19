19 июня 2020 года

Инвестиции для Дальнего Востока: аквакультура показала рост

Дальний Восток по результатам первого квартала 2020 г. продемонстрировал стремительный рост в аквакультуре. Отрасль привлекает зарубежные инвестиции, по поручению вице-премьера – полпреда президента Юрий Трутнева готовятся дальнейшие меры по развитию отрасли.

По итогам первого квартала 2020 г. Дальневосточный округ стал лидером по развитию аквакультуры: произведено 39,5 тыс. тонн – на 17,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Основные объемы в аквакультурной отрасли ДФО традиционно обеспечивает Приморье. В 2019 г. здесь выращено около 30 тыс. тонн. У отрасли большой потенциал по кооперации с зарубежными партнерами, отмечают в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

В рамках поручений вице-премьера – полпреда президента Юрия Трутнева АПИ работает над снятием барьеров для развития аквакультуры. «В отрасли существует несколько приоритетных задач - например, упростить процедуру государственной экологической экспертизы (тему ГЭЭ предприниматели называют одной из самых чувствительных), облегчить порядок получения разрешения на экспорт живой и охлажденной продукции аквакультуры, обеспечить льготное финансирование на инвестиционном цикле выращивания 2-3 года, по аналогии с субсидированием в сельском хозяйстве, ведь по своей сути морская аквакультура - это сельское хозяйство на море», - заявили в агентстве.

Также совершенствуется работа электронного сервиса по формированию рыбоводных участков aquavostok.ru.

Аквакультура отнесена к приоритетам развития рыбного хозяйства Дальнего Востока – это отражено в общероссийских стратегиях. Напомним, что по поручению президента Владимира Путина сейчас готовится общенациональный план действий по восстановлению роста экономики.

Fishnews