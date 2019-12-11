В этом году вопросы аквакультуры вновь поднимались как на традиционных отраслевых площадках – ВЭФ, Конгрессе рыбаков – так и в ходе множества отдельных совещаний. Ряд актуальных проблем по-прежнему сдерживает развитие отрасли, но по некоторым вопросам удалось достичь решений или хотя бы найти пути для них, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев . В интервью Fishnews он подвел предварительные итоги работы отраслевого объединения за год и рассказал о выдвинутых союзом перспективных инициативах.

– Роман Сергеевич, начнем с хорошего. Чего удалось достичь в уходящем году?

– Прежде всего, это, конечно, решение давней проблемы, связанной с работой предприятий марикультуры в границах региональных памятников природы. Компании получили возможность полноценно использовать действующие РВУ и формировать новые.

–Вашему союзу это стоило больших усилий?

– Не только нам. Над решением вопроса активно работали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока. Системную и существенную поддержку оказали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, региональный департамент рыбного хозяйства. А также президент Ассоциации рыбопромышленников Приморья Георгий Мартынов, первый вице-президент АРПП Александр Васьков, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман. Значительный вклад внесла президент ассоциации «Аквакультура» Елена Януш. Поддержал нас и заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин. Хочу отметить и помощь со стороны бизнес-омбудсмена по Приморскому краю Марины Шемилиной.

Также в процесс решения вопроса включился регулятор – спасибо руководству Федерального агентства по рыболовству в лице Ильи Шестакова и Василия Соколова. Отдельная благодарность за помощь и поддержку председателю совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуарду Климову.

А если говорить про наше отраслевое объединение, необходимо отметить продуктивную работу бывшего председателя союза Олега Попова.

– Что с решением других вопросов? Актуальности не теряет тема государственной экологической экспертизы, которую в очередной раз подняли на Конгрессе рыбаков. Есть какие-то подвижки?

– Вопрос, конечно, чувствительный для всех аквафермеров. Мы совместно с Минвостокразвития еще в феврале прошлого года предлагали Минприроды свою концепцию уведомительного порядка деятельности предприятий аквакультуры, но министерство пока не готово менять существующие правила в интересах отдельной отрасли.

Союз поднимал эту тему на совещаниях у Юрия Петровича Трутнева и на других площадках, в результате центральный аппарат Росприроднадзора пошел нам навстречу по нескольким важным моментам.

Первое: срок действия положительного заключения экологической экспертизы теперь кратно увеличен, он будет равен сроку действия договора пользования рыбоводным участком. Необходимое условие – подаваемые документы должны содержать программу, рассчитанную на соответствующий срок.

Второй очень важный момент – экоэкспертизу теперь можно по умолчанию проходить в территориальных органах Росприроднадзора. Раньше для этого необходимо было обращаться в центральный аппарат ведомства.

Третий плюс, который подчеркивают Росприроднадзор и Минприроды, – срок прохождения экспертизы уменьшен до одного месяца.

Это все результаты усилий в том числе нашего союза и институтов развития Дальнего Востока.

Учтена еще одна наша совместная инициатива: теперь при заключении договора пользования РВУ будут давать год отсрочки по «минималке». То есть требования по выполнению обязательств в части минимального изъятия вступают в силу на год позже даты заключения договора. Этого срока как раз должно хватить для прохождения экологической экспертизы.

У союза есть и другие предложения по упрощению процедур ГЭЭ для предприятий марикультуры.

– Еще одна из актуальных тем – работа сервиса «Аквавосток». У вас есть предложения по его улучшению?

– Наш cоюз совместно с институтами развития Дальнего Востока работает над оптимизацией «Аквавостока». Уже приняты важные решения – в частности, планируется предоставить инвесторам возможность формировать границы РВУ более чем по четырем точкам, а также убрать ограничение по минимальной площади участка.

Также мы предложили на акваториях, где создание новых участков невозможно, разрешить пользователям расширять действующие РВУ – без торгов, по средней аукционной цене.

Об этих и других инициативах нашего объединения и АПИ я говорил на V Восточном экономическом форуме.

– Какие еще предложения выдвинул ваш союз?

– Необходимо внести изменения в «Методику определения минимального объема выращивания объектов аквакультуры…». Сейчас он чрезмерно завышен, что подтверждается отраслевой наукой.

Кроме того, нормативная база не учитывает все перспективы отечественной аквакультуры. Марифермеры готовы работать с новыми видами, но они пока не прописаны в нормативных документах. Следует расширить перечень объектов товарной аквакультуры с соответствующим внесением изменений в другие нормативные акты, в том числе в методики расчета изъятия выращенной продукции.

Наш cоюз активно поднимал эти вопросы на совещаниях различного уровня, в том числе с участием Юрия Петровича, Минвостокразвития, АПИ. Недавно несколькими видами был дополнен Классификатор в области аквакультуры, осталось внести соответствующие изменения в методики.

Плюс мы добиваемся корректировки коэффициентов изъятия выращенной товарной продукции – пока они «средние по больнице» и не учитывают различий между северными и южными регионами, закрытыми и открытыми акваториями.

Вопрос, связанный с выделением земельных участков пользователям РВУ, является одним из приоритетных для союза. Совместно с институтами развития Дальнего Востока мы активно продвигаем соответствующие инициативы, добиваемся, чтобы в Земельный кодекс и в ФЗ «Об аквакультуре…» были внесены необходимые поправки.

– В Приморье есть какие-то локальные проблемы, тормозящие развитие марикультуры?

– Пункты пропуска на границе с Китаем, в частности «Краскино – Хуньчунь», не справляются даже с нынешним объемом перевалки рыбы и морепродуктов. Поставки продукции, в том числе живой, задерживаются, соответственно, снижается ее качество, срываются контракты. Сейчас грузовой транспорт ждет оформления в очереди от 5 до 10 рабочих дней.

Это одна из проблемных точек, по которым мы работаем. Регулятору направлены наши предложения по исправлению ситуации.

Кроме того, возникла еще одна проблема с некоторыми участками – в сложную ситуацию попал ряд новых компаний. Несколько РВУ были получены в пользование в 2017 году, в их развитие были вложены значительные средства, смонтирована необходимая инфраструктура. А в сентябре нынешнего года инвесторов известили, что РВУ находятся в границах охранной зоны Дальневосточного морского заповедника, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Нюанс в том, что запрет был введен только в конце апреля 2019 года, а на момент формирования участков работа рыбоводных хозяйств в этих акваториях допускалась. Закон обратной силы не имеет, поэтому логично, что в положение о заповеднике нужно включить перечень ранее созданных РВУ, которым разрешено работать в охранной зоне. Наш союз совместно с Минвостокразвития занимается решением этого вопроса.

– Как вы оцениваете результативность работы союза?

– При таком количестве затраченных усилий, времени, вовлеченных должностных лиц, результат, я считаю, пока оставляет желать лучшего. При этом внушает оптимизм, что на уровне руководства страны, аппарата полпреда президента, краевых властей есть поддержка и четкое понимание того, что развивать аквакультуру Дальнего Востока, необходимо. В том числе предпринимать более активные действия для повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Обеспечение благоприятных условий для развития аквакультуры – ответственность правительства, бизнеса, отраслевых объединений, ученых, СМИ.

Созрела необходимость в подготовке Стратегии развития аквакультуры Дальнего Востока. Цель этого программного документа – зафиксировать основные вехи, по которым будет развиваться отрасль в ближайшие 10 лет.

Работу над нашими предложениями и инициативами мы продолжим в следующем году.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Декабрь 2019 г.