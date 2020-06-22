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Вице-премьер – полпред президента Юрий ТРУТНЕВ на видеозаседании президиума Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства РФ

Юрий Трутнев пообещал внимание рыбе

В составе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока упразднили подкомиссию по рыбохозяйственному комплексу. Но тематика отрасли из сферы внимания не ушла, заявил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал изменения в структуре Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Напомним, что две подкомиссии – по реализации инвестиционных проектов и по развитию рыбохозяйственного комплекса – упразднены. При этом для решения оперативных вопросов создан президиум правительственной комиссии.

«Первый раз проводим заседание в таком виде – в формате президиума правительственной комиссии. Формат новый. Он позволит несколько скорректировать структуру в целом», – заявил Юрий Трутнев на первом заседании президиума.

Он подчеркнул, что функции, которые выполняли подкомиссии, никуда не ушли. «Мы будем заниматься рыбохозяйственным комплексом в рамках большой комиссии, а вопросы, связанные с инвестиционными проектами, их поддержкой и реализацией, будем рассматривать на заседаниях президиума», – цитирует вице-премьера – полпреда пресс-служба Минвостокразвития.

Очень важно, чтобы тематика рыбной отрасли оставалась одной из центральных для правкомиссии, ведь рыбохозяйственный комплекс занимает важнейшее место в экономике Дальнего Востока. Об этом руководители отраслевых ассоциаций заявили ранее на онлайн-конференции Fishnews.

Как сообщает корреспондент Fishnews, подкомиссия по вопросам рыбной отрасли существовала в составе Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока с 2016 г. На ее заседаниях рассматривалась реализация программы инвестиционных квот, проблемы аквакультуры, вопросы судостроения в регионе и другие темы.

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  • Вице-премьер – полпред президента Юрий ТРУТНЕВ на видеозаседании президиума Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства РФ
  • Видеозаседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства РФ
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