16 июня 2020 года

Рыба не должна пропасть из внимания правкомиссии

Структура правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока изменилась. Очень важно, чтобы темам рыбной отрасли по-прежнему уделялось большой внимание на этой площадке, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Напомним, что с 2016 г. в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона существовала подкомиссия по развитию рыбной отрасли. Теперь она, как и подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов, упразднена.

Оперативным рассмотрением вопросов будет заниматься президиум правительственной комиссии.

Очень важно, чтобы тематика рыбной отрасли оставалась одной из центральных для правкомиссии, ведь рыбохозяйственный комплекс занимает важнейшее место в экономике Дальнего Востока. Рыбопромышленные предприятия реализуют инвестиционные проекты, в то же время перед отраслью остается множество вопросов. Об этом руководители рыбохозяйственных ассоциаций заявили на онлайн-конференции Fishnews.

Подкомиссия, возглавляемая вице-премьером – полпредом президента Юрием Трутневым, позволяла оперативно решать многие проблемы. «Мы знали, что есть орган, в который мы могли обратиться и получить достаточно серьезное решение по поднимаемым вопросам», – отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Один из примеров – с разгрузкой пункта пропуска «Краскино», когда машины перед Новым годом стояли в очереди в ожидании перехода в Китай, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Тогда после заседания подкомиссии удалось снять остроту ситуации.

Важно, чтобы у рыбаков оставалась такая площадка для решения актуальных вопросов, отметили участники конференции.

Правительственную комиссию возглавил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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