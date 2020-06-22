22 июня 2020 года

Зеленую защиту нерестилищ Поморья удалось сберечь

Ценные леса вдоль нерестовых рек Архангельской области планируют сохранить – Всемирный фонд природы (WWF) и лесопромышленная компания подписали соглашение. Однако экологи отмечают, что не исправлена «системная ошибка», из-за которой возникла угроза.

Ранее часть ценных лесов вдоль рек Волюга, Верюга и Падома была переведена приказом Рослесхоза от 27 декабря 2019 г. № 1497 из категории защитных в эксплуатационные леса (в них разрешается проведение сплошных рубок). WWF России и российское отделение Гринпис обратились в Минприроды с просьбой взять сложившуюся ситуацию под контроль.

18 июня группа компаний «УЛК» и Всемирный фонд природы подписали соглашение о добровольной охране ценных лесов вдоль нерестовых рек Устьянского лесничества. Общая площадь лесных участков, включенных в зону строгой охраны, составила 26 707 га, в их числе 23 234 га нерестоохранных полос лесов.

Компания обязалась не проводить сплошные рубки в нерестоохранных полосах, а также полностью отказалась от любой заготовки древесины в наиболее ценных участках лесов вдоль нерестовых рек. Это позволит сохранить в Устьянах популяции ценных видов рыб и защищающие их леса, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда.

«Однако ответственное поведение конкретного лесозаготовителя не может решить существующую сейчас «системную ошибку» в законодательстве, из-за которой в такую же ситуацию могут попасть 50 млн га ценных лесов и многие лесные компании по всей России. Мы выражаем надежду на такую же быструю реакцию со стороны органов власти и их незамедлительные действия по защите нерестоохранных лесов по всей стране в соответствии с поручением Минприроды», - подчеркнул директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев.

Природоохранная организация обращает внимание: угроза сплошной вырубки нерестоохранных лесов в Архангельской области – результат действия не конкретной компании, а приказа Рослесхоза. В 2019 г. после обращения WWF, российского отделения Гринпис и более 163 тыс. граждан к президенту Владимиру Путину Минприроды направило в Федеральное агентство лесного хозяйства требование сохранить границы и площади существующих нерестоохранных полос. В приказе Рослесхоза № 1497 это требование учтено не было, подчеркивают экологи.

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