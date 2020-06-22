22 июня 2020 года

«Механик Маслак» готов к новой фазе достройки

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) готовится спустить на воду второй из десяти супертраулеров, строительство которых ведется на Адмиралтейских верфях. Торжественная церемония запланирована на 23 июня.

К головному судну «Капитан Вдовиченко», которое было спущено на воду 27 марта, спустя три месяца присоединится его собрат «Механик Маслак». Строительство пары супертраулеров ведется параллельно с трехмесячной разницей для второго судна.

Торжественная церемония спуска пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня на Адмиралтейских верфях. Ожидается, что в мероприятии примут участие замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев и председатель совета директоров РРПК Глеб Франк, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Прямая трансляция церемонии будет доступна на YouTube-канале РРПК.

Всего по заказу Русской рыбопромышленной компании на Адмиралтейских верфях строится десять 108-метровых судов проекта СТ-192. Супертраулеры предназначены для промысла минтая и сельди и безотходной переработки улова на борту с возможностью выпуска рыбного филе, фарша и сурими. Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот.

Fishnews