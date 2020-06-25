25 июня 2020 года

США помогут своим добытчикам лобстера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил разработать программу поддержки производителей лобстера. Субсидии планируется предоставить предприятиям, пострадавшим от «торговой войны» с Китаем.

Глава государства поставил Минсельхозу США задачу: обеспечить добытчикам лобстера такой же доступ к госсубсидиям, как пострадавшим от «торговой войны» производителям сои и другой сельхозпродукции. Об этом пишет американский портал Star Tribune.

Кроме того, торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер должен проинформировать президента о выполнении КНР договоренностей по закупке американских лобстеров на 150 млн долларов. Это обязательство Китай взял на себя во время «торгового перемирия».

Китай – один из крупнейших импортеров лобстеров, добываемых в Атлантическом океане американскими и канадскими рыбаками. Как сообщает корреспондент Fishnews, благодаря повышению китайских таможенных тарифов на продукцию США канадцы сильно потеснили конкурентов на перспективном рынке.

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