23 июня 2020 года

Отстаивать квоты приходится даже в пандемию

ФАС, судя по всему, по-прежнему будет добиваться отмены исторического принципа распределения квот. Но государство должно просчитывать все последствия, а отраслевое сообщество – аргументированно отстаивать свои позиции. Об этом руководители ассоциаций заявили на онлайн-конференции Fishnews.

Экономику сотрясают перемены, связанные с пандемией коронавируса. Изменения на рынках все сложнее прогнозировать. Тем не менее в плане доступа к ресурсу предприятиям рыбной отрасли не приходится рассчитывать на стабильность.

Федеральная антимонопольная служба по-прежнему негативно оценивает исторический принцип распределения квот. В ведомстве считают, что его нужно пересмотреть, пусть и после окончания срока действия нынешних договоров, – об этом ФАС заявила уже в июне.

Ассоциации рыбной отрасли, в свою очередь, напоминают, что надо тщательно просчитывать последствия, ведь за изменениями стоят инвестиции и уже налаженная работа предприятий.

«Мы неоднократно говорили о том, что нам принесли аукционы начала 2000-х годов», – напомнил на конференции Fishnews президент Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Механизмы работы отрасли отлажены очень тонко – это как хорошо настроенный музыкальный инструмент: любое неосторожное вмешательство способно нанести серьезный вред. Даже, казалось бы, изменение в правилах рыболовства, касающееся нескольких пользователей, приводит к потере инвестиций, выбыванию производственных мощностей. Чего же говорить о таких глобальных переменах, как аукционы?

Еще несколько месяцев назад ФАС провела встречу с представителями отрасли. Ведомство предложило рыбакам обсудить перспективы и рассмотреть изменения, возможные после завершения срока действия нынешних договоров, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Договорились, что ФАС сформирует свои предложения и представит их рыбацкому сообществу, однако до нынешнего момента никаких движений нет. «У нас просто появилось письмо: давайте закончим с переоформлением по историческому принципу и будем ресурсы выставлять на аукцион», – обрисовал ситуацию руководитель ассоциации.

Участники конференции обратили внимание, что ФАС не приводит полновесных аргументов в пользу пересмотра доступа к ресурсу. Служба не дает обоснований, несмотря на то, что ее июньское письмо – это ответ на детальную справку комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) Александр Дупляков.

К расшатыванию исторического принципа привел отказ от наделения долями квот на основе данных по вылову, которые пользователи показывали в предыдущие годы, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Нужно отстаивать стабильные правила работы для отрасли и выступить со своими предложениями о дальнейших принципах доступа к ресурсу, заявили участники конференции.

Представители рыбной промышленности обращаются за поддержкой и к законодателям. Сергей Рябченко сообщил, что предложил отразить важность исторического принципа в рекомендациях Совета по вопросам АПК при Совете Федерации.

В последние годы принято несколько ключевых решений, которые уже отразились на историческом принципе, – инвестиционные квоты и крабовые аукционы, напомнил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Прежде чем обсуждать еще более системные изменения, нужно четко понять и проанализировать, каковы будут социально-экономические результаты этих нововведений. До этого говорить о новых изменениях базовых принципов регулирования преждевременно.

Fishnews