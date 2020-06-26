26 июня 2020 года

Рыбу делают доступнее для камчатцев

В Камчатском крае стартовал новый этап работы по снижению розничных цен на рыбу. Решение о запуске программы принял руководитель региона Владимир Солодов.

Стоимость килограмма филе минтая – до 180 рублей, филе кальмара – до 200 рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Планируется, что доступные цены будут также у сельди и камбалы. Когда пойдет горбуша, цена на нее составит 47-48 рублей. Пока в продаже свежемороженая продукция, но в ближайшее время ожидается и свежая рыба.

«Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности – новые суда, новые заводы – позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Помимо этого, предприятия будут отпускать и другую свою продукцию по сниженным ценам. Предприятия понимают, что такое социальная ответственность, для них это важно, они с готовностью приняли участие в этом проекте», – рассказал врио министра рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Он отметил, что пока речь идет о двух крупнейших рыбопромышленных предприятиях региона – Колхозе им. В.И. Ленина и «Океанрыбфлоте». Купить акционную продукцию можно в сети супермаркетов «Шамса».

По словам Андрея Здетоветского, власти будут вести работу по расширению списка компаний. Непосредственное участие в реализации проекта принимают специалисты краевого министерства экономического развития и торговли.

Предполагается, что минимальную наценку обеспечат как производители, так и торговые сети. Ценовая доступность продукции сохранится в течение всего рыболовного сезона.

О запуске акции «Доступная рыба» глава Камчатки Владимир Солодов заявил 11 июня в ходе передачи «Прямой разговор с губернатором». Он заверил, что программа не будет носить одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.

Руководитель региона поручил главе минрыбхоза проконтролировать, чтобы цены и доступность соответствовали заявленным.

Fishnews