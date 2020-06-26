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В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Уникальная кругосветная экспедиция «Паруса мира» была организована в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летия Победы. В рейсы отправились все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Два из них уже вернулись в порты приписки.

«Паллада» вышла в кругосветку первой – парусник покинул Владивосток 1 ноября. Уже через три дня судно миновало Сангарский пролив и вышло в Тихий океан.

14 ноября барк благополучно пересек северный тропик Рака, а 25 ноября – миновал экватор. По морской традиции это событие отметили праздником Днем Нептуна. Веселить и забавлять народ Морскому владыке помогала его многочисленная свита: Русалка, Звездочет, Доктор Айболит, Брадобрей, Виночерпий, пираты и черти. Под шутки и смех первопроходцы экватора прошли праздничный обряд — посвящение в моряки дальнего плавания.

В декабре парусник успел зайти в столицы Западного Самоа – Апиа – и Французской Полинезии – Папеэте. По дороге в чилийский порт Вальпараисо барк встретил Новый год – под звуки российского гимна и под парусами. В южной части Тихого океана «Паллада» стала крайней российской точкой, где встретили этот праздник, – ровно через 12 часов после боя курантов в Москве. У грот-мачты развернулось представление – с самодельной елкой, концертом, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В начале года судно благополучно пересекло тропик Козерога, а 28 января «Паллада» встала на якорную стоянку в чилийском Вальпараисо, завершив транстихоокеанский переход. Заход состоялся как раз в день 200-летия открытия Антарктиды экспедицией капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева.

Затем барк на пути к аргентинскому порту Ушуайя впервые за свои 30 лет обогнул мыс Горн – под парусами. Примечательно, что и «ревущие сороковые», и «неистовые пятидесятые» судно прошло практически в штиль, вспоминал потом капитан Николай Зорченко.

20 февраля в 00:00 часов судового времени был дан старт 200-мильной регаты, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Впервые парусники Росрыболовства встретились в южных широтах Атлантики и воплотили в жизнь проект мирового масштаба. Экипаж стойко перенес гонку, попав в семибалльный шторм и порвав пять парусов, по итогам регаты «Паллада» пришла третьей.

После стоянки в Кейптауне (ЮАР), где парусник вновь встретился с «Седовым», «Паллада» обогнула мыс Игольный – условный раздел между Атлантическим и Индийским океанами и самую южную точку Африки – и вышла в Индийский океан. Там 20 апреля на борту отметили новый праздник Нептуна: экватор пересекли второй раз.

Так как в Индийском океане «шалят» пираты, Тихоокеанский флот выделил в сопровождение паруснику морской буксир «Калар», который выдвинулся из Приморья и встретил «Палладу» в Андаманском море». По словам капитана, каждый день на судне принимали сообщения: очередное рыболовное судно ограблено вооруженными людьми. Однако барк благополучно дошел до Малаккского пролива, где встретился с «Седовым», затем парусники вместе отправились в Сингапур, а после – во Владивосток.

В столицу Приморья «Паллада» вернулась 3 июня, завершив свою третью кругосветку. За 216 дней барк преодолел более 26 тыс. морских миль. Экипаж и курсанты в экспедиции поучаствовали в почти 300 парусных авралах, провели спартакиаду, акцию «Бессмертный полк» и успели сдать на борту квалификационные экзамены.

Об экспедициях «Крузенштерна» и «Седова» читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

В публикации использовались материалы и фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru.

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