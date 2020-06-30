30 июня 2020 года

Рыбаки оказались неудобными клиентами для верфей

ОСК рассчитывает к 2030 г. охватить более 50% рынка гражданского судостроения. Важно, чтобы не получилось, как с рыбаками, – сжатые сроки, несерийные заказы, зарубежные проекты, подчеркнул гендиректор госкорпорации Алексей Рахманов.

На пресс-конференции 29 июня, приуроченной ко Дню кораблестроителя, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал о планах по развитию сектора гражданского судостроения. «Мы опираемся на прогнозы Минпромторга, который обозначил перспективы внутреннего российского гражданского рынка на уровне 4,2 трлн рублей – это к 2030 г. Мы для себя видим потенциал освоения около 57% этого рынка», – заявил он журналистам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на верфях ОСК ведется строительство 34 рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. Однако успешным примером работы с невоенным флотом это сотрудничество судостроители не считают.

«На самом деле очень важно, чтобы не получилось так, как получилось с рыбаками. Потому что когда мы готовились к этим «квотам под киль», мы предлагали свои проекты, мы предлагали достаточно длинную программу, в которой это производство можно было бы разворачивать постепенно с учетом того, что головные суда будут строиться чуть дольше, и дальше, выходя на серию, уже дать хорошие ценовые параметры нашим потребителям и заказчикам. А в итоге все, как всегда, сбилось в четыре года», – пожаловался Алексей Рахманов.

По его словам, рыбаки высказывают недовольство несоблюдением оговоренных сроков строительства рыболовецких судов и просят верфи ускорить работу.

«При этом забывая, что проекты, как правило, приезжали из Норвегии, никогда не соответствовали Российскому морскому регистру и зачастую представляли собой некий набор «веселых картинок», который мы получали вместо рабочего проекта либо технического проекта в основе своей», – отметил гендиректор ОСК.

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