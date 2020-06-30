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Промысел минтая на Дальнем Востоке. Фото РРПК

Минтайщики смогут нарастить вылов

Минсельхоз увеличил общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 80,9 тыс. тонн - до 390 тыс. тонн. Ассоциация добытчиков минтая отмечает, что прибавка подоспела вовремя – темпы вылова в промрайоне превышают прошлогодние.

ОДУ минтая увеличен приказом Министерства сельского хозяйства от 26 июня 2020 г. № 348. «Благодарны Минсельхозу и Росрыболовству за оперативное издание приказа», - отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В мае отраслевое объединение направило письмо в Федеральное агентство по рыболовству. Ассоциация попросила ускорить прохождение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих внесение изменений в ОДУ, чтобы избежать простоя и потери ценного промыслового времени.

Как рассказал Fishnews глава АДМ, на 29 июня вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне превысил 115 тыс. тонн – это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий допустимый улов освоен на 37%.

«Промысловая обстановка очень хорошая, на промысле работают более 30 единиц добывающего флота, среднесуточные уловы у крупнотоннажных судов превышают 112 тонн – на 25% больше, чем в прошлом году. Промысел развивается, как прогнозировала наука, – хорошая обстановка начала складываться уже в июне - раньше, чем обычно. Поэтому прибавка подоспела своевременно - подчеркнул Алексей Буглак. - Конечно, задержка с корректировкой заставила понервничать».

По его словам, при такой динамике промысла предприятия могли освоить выделенные квоты уже к началу августа, после чего были бы вынуждены сниматься с промысла.

АДМ рассчитывает, что Росрыболовство оперативно издаст приказы о распределении дополнительного объема по видам квот и пользователям. После этого компании смогут оформить новые разрешения на промысел (или внести изменения в действующие) и приступить к освоению «добавки».

Fishnews

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НазадМетки: ОДУадмросрыболовство
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