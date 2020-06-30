30 июня 2020 года

На глубоководных крабов готовятся снизить цену

Минсельхоз признал, что начальная стоимость крабов-стригунов ангулятуса и красного на аукционах была завышена, но от проведения торгов власти по-прежнему не отказываются.

Напомним, что Росрыболовство пыталось продать доли квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях (то есть с обязательством по строительству судна) трижды. Однако все три раза заявок на участие в торгах не поступало, и они были признаны несостоявшимися.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь заявлено о планах изменить показатели для расчета начальных цен по глубоководным крабам. Проект постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, размещен на портале regulation.gov.ru для процедуры оценки регулирующего воздействия (используется, чтобы выявить проблемные моменты в правовых актах до их принятия).

Изменения предлагается внести в приложение к правилам организации и проведения аукциона (они утверждены постановлением правительства от 28 августа 2019 г. № 1113).

По правилам, для расчета начальной цены лота на аукционе используется средняя рыночная цена одной тонны конкретного вида краба. Проект предусматривает, что для крабов-стригунов ангулятуса и красного этот показатель будет снижен до 54199,05 рубля (то есть для ангулятуса в 2,4 раза, для красного - в 2,8 раза).

Нынешние цифры для расчета завышены, отмечено в пояснительной записке. «По мнению Минсельхоза России, отсутствие заявок обусловлено высокой начальной ценой лотов аукциона, а также тем, что промысел указанных видов крабов является труднодоступным», - говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Такую же аргументацию приводили в бизнес-сообществе, заявляя, что глубоководных крабов вообще не нужно включать в список объектов, по которым выделяются квоты добычи в инвестцелях.

Тем не менее власти не отказываются от идеи проведения аукционов. «Реализация проекта постановления позволит эффективно распределить и освоить доли квот добычи вылова крабов, предоставленные в инвестиционных целях, будет способствовать привлечению инвестиций в рыбохозяйственную отрасль и развитию предпринимательской активности», - говорится в пояснительной записке.

Также Минсельхоз ранее представил проект постановления, который, как полагает ведомство, позволит распределить между пользователями, работающими по историческому принципу, объемы глубоководных крабов, зарезервированные под аукционную квоту.

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