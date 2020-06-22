22 июня 2020 года

Крабу предложили перевод из резерва

Минсельхоз подготовил изменения в порядок распределения общих допустимых уловов по видам квот. Проект предусматривает механизм перевода квот вылова краба, не проданных с аукциона.

Проект изменений в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предлагается следующая формулировка: «Общие допустимые уловы, распределенные применительно к квоте добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, и не распределенные в установленном порядке путем заключения договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, распределяются применительно к видам квот добычи (вылова) водных биоресурсов, указанным в абзаце десятом подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения, по остаточному принципу по отношению к предыдущим видам квот не позднее 1 июля текущего календарного года».

При этом дата окончания общественного обсуждения проекта постановления – 5 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что государство так и не смогло продать доли квот добычи в инвестиционных целях глубоководных крабов – стригуна ангулятуса и красного. Аукцион по этим объектам трижды не состоялся: на торги не поступило заявок.

Тем не менее право на добычу более 8,5 тыс. тонн крабов-стригунов красного и ангулятуса на 2020 г. Росрыболовство отвело под квоты вылова в инвестиционных целях. Добытчики настаивали, что по действующим правилам объемы нужно перевести в квоты добычи в морских водах (то есть согласно договорам, которые заключались по историческому принципу). Однако регулятор заявил, что необходимы изменения правовой базы правительства.

Вопрос нуждается в скорейшем решении, ведь в противном случае предприятия теряют время для освоения ресурса, подчеркнули в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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