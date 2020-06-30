30 июня 2020 года

В Санкт-Петербурге заложили третий киль для РРПК

На Адмиралтейских верфях состоялась закладка киля супертраулера «Механик Сизов» – третьего в серии из десяти 108-метровых рыболовных судов, заказчиком которых выступает «Русская рыбопромышленная компания».

Памятную закладную табличку на киле будущего траулера установили руководитель группы наблюдения «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) на заводе Сергей Середа и главный строитель отдела надводного кораблестроения Адмиралтейских верфей Владимир Надточеев.

Судно получило имя «Механик Сизов» – в честь заслуженного ветерана рыбопромыслового флота старшего механика Владимира Сизова (1936 – 2013), который более 30 лет отдал работе на судах китобойной флотилии и траулерах.

Все суда в серии для РРПК строится парами. Первые два супертраулера «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» судостроители спустили на воду в марте и июне текущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, планируется, что каждое последующее судно серии будет строиться в более короткие сроки, чем предыдущее.

«С каждым новым судном серии мы планируем наращивать степень насыщения судна до спуска на воду. Это позволит нам сократить период достройки и ускорить ввод судов в эксплуатацию», – прокомментировал заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов.

Строительство судов ведется с использованием механизма инвестиционных квот.

Fishnews